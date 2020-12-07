Молодым тут самое место: на Гремячинском ГОКе действует карьерный лифт для молодых специалистов

Фото: ЕвроХим.

Строительство и запуск современного высокотехнологичного производства требует привлечения квалифицированных специалистов. Поэтому одновременно с производственной деятельностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет ряд важных социальных программ по обеспечению достойных условий работы и проживания своих работников. Особое внимание на предприятии уделяется молодым кадрам. Созданный на комбинате Учебный центр помогает выпускникам школ получить профильное образование и, после выхода молодых специалистов на работу, оказывает содействие в адаптации и дальнейшем профессиональном росте.

Инициативные и энергичные сотрудники предприятия используют прекрасные возможности, предоставляемые компанией, и участвуют в социальных, волонтерских и образовательных проектах, занимаются научно-исследовательской работой. Следовательно, еврохимовская молодежь получает отличные шансы профессионального и карьерного роста с первых же лет трудового пути, а компания – заинтересованность сотрудников в повышении производственных показателей, улучшение трудовых процессов на рабочих местах и приток высококомпетентных специалистов. Продвижение по карьерной лестнице для сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» не заоблачная мечта, а вполне реальная возможность реализовать свои таланты и способности.

Именно таким и является наш коллега - Антон Пащенко - специалист проектно-технического отдела. Совместно со своими коллегами он осуществляет документационное сопровождение проектирования объектов комбината. Проявляемые им увлеченность работой и стремление повышать свой профессиональный уровень не остались без внимания руководителей предприятия. Благодаря своим навыкам, молодому специалисту было предложено повышение по службе.

Инициативного и разностороннего сотрудника будут рады видеть в отделе по операционным улучшениям, который занимается внедрением Бизнес-системы ЕвроХима и реализацией возможностей для постоянного совершенствования как компании, так и сотрудников.

В новом структурном подразделении Антона ждет не только ответственная, но и креативная работа. Он будет внедрять в жизнь новое направление - «Фабрика идей». Это система сбора и реализации предложений и полезных идей работников. Инициативы могут быть направлены на повышение безопасности труда, улучшение качества продукции, снижение затрат, увеличение производительности оборудования, совершенствование технологического процесса и внедрение других новшеств, направленных на благо предприятия и коллектива.

«Мы искренне радуемся карьерному росту нашей молодежи, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. - Предприятие делает все возможное, чтобы каждый сотрудник мог реализовать свой профессиональный и творческий потенциал. Это необходимый процесс, в ходе которого повышается компетентность сотрудников, что благоприятно отражается на показателях компании в целом».