Врач из Волгограда о вакцине от коронавируса: «Не боятся прививаться только идиоты»

Пока в регионе привили от ковида 42 человека. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сегодняшний день в Волгоградской области вакцину от коронавируса «Спутник V» получили 42 добровольца, большинство из них – медики. После двух этапов вакцинации все они чувствуют себя хорошо. По данным облздрава, ковидом никто из добровольцев не заболел. Сейчас в регионе ждут еще боле двух тысяч комплектов вакцины. Губернатор уже объявил, что регион готов начать массовую вакцинацию от коронавируса.

Одним из первых, кто испытал на себе действие вакцины в Волгограде, был заведующий отделением анестезиологии - реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии больницы №4 Сергей Левченко. С коронавирусными пациентами он тоже начал работать одним из первых. Больницы №4 и №5 еще в марте сделали инфекционными госпиталями. Врачу реаниматологу-анестезиологу приходится работать с самыми тяжелыми больными.

- За это время очень много коллег заболели, очень много пациентов проходили у нас лечение. Поэтому из нашего отделения привились пять человек – санитарки, медсестры и доктора. Фактически суть вакцины в том, чтобы создать иммунитет, воспроизвести заболевание в легкой форме, с которой организм может справиться. И выработать антитела, на случай, если с инфекцией придется встретиться уже по-взрослому, - говорит Сергей Левченко.

Сергей Левченко одним из первых испытал на себе действие вакцины в Волгограде. Фото: больница №4

Сам он после прививок пару дней чувствовал легкое недомогание и слабость.

- После всех прививок могут быть сложности. Не могу сказать, что все было безоблачно. Но довольно спокойно и хорошо, - признается доктор. И отмечает, что отношение к этой прививочной кампании очень серьезное, начиная от отбора добровольцев с забором анализов крови и мазков, до контроля после.

По мнению врача, делать прививку или нет – решение каждого.

- На мой взгляд, не боятся только дураки и идиоты. Остальные, особенно те, кто понимает риски, боятся. И у меня, конечно, были опасения, - рассказал Сергей Левченко. - Но тут ситуация такая, что в любом случае переболеть коронавирусом придется. И лучше, если в легкой форме.

Его коллега, врач инфекционного отделения Анна Лапшина тоже согласилась на прививку потому, что работает в «красной зоне»:

- Коллеги болели, были летальные случаи. Страх заболеть, конечно, есть. Я каждый день вижу тяжелых пациентов, оказаться на их месте не хотелось бы.

Кстати, оба этапа вакцинации она перенесла хорошо, без каких-либо побочных эффектов.