Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 декабря: умерли еще 4 человека

Число заболевших коронавирусом в регионе уже приближается к 29-ти тысячам человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Надежды волгоградцев на то, что к новому году коронавирус исчезнет, не оправдались. COVID-19 пока даже темпы не сильно снижает. Ежедневно ковидом заболевают более двухсот человек в Волгоградской области. Сегодня вот к этому списку заболевших добавилось еще 248 жителей нашего региона. Итого, число заразившихся с начала пандемии в Волгограде и области уже приближается к 29-ти тысячам. Растет и число смертей – за последние сутки, к 6 декабря 2020 года, в референс-центре подтвердили еще 4 смерти от ковида в регионе. Такие цифры «КП-Волгоград» сообщили в ИКЦ. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 декабря 2020 года.

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28 тысяч 649 человек – это официальное число заболевших коронавирусом в Волгограде и области за этот год. Почти столько же - 29 039 человек в России получили положительный диагноз COVID-19 за последние сутки. Всего же в нашей стране с начала пандемии ковидом переболели почти 2,5 миллиона человек. Если точнее - 2 460 770 россиян. И это не предел. Ежедневный прирост до сих пор составляет +1,2%, а значит эпидемия пока даже на спад в России не пошла.

Все надеются, что ситуацию переломит массовая вакцинация от COVID-19, которая уже стартовала в России. В Москве, например, уже сотни тысяч людей записались в очередь на прививку. В Волгограде пока о старте массовой вакцинации не объявили. Поэтому пока наши медики спасают ковидных пациентов, как могут. К сожалению, спасают не всех. Сегодня, 6 декабря подтвердили смерть еще 4 волгоградцев, которые скончались от последствий COVID-19. Теперь в летальном списке ковида в Волгоградской области 334 человека. За весь период по России от ковида умерло 43 141 человека.