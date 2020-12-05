Что произошло после матча Краснодар – Ротор

Сине-голубые потерпели крупное поражение. Фото: СК "Ротор"

Воодушевленный победой над «Ренном» всего через три дня «Краснодар» буквально разгромил «Ротор» на своем поле. Матч 17-го тура РПЛ завершился со счетом 5:0. У «быков» забивали все. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Краснодар – Ротор 5 декабря.

- Мы принимаем этот результат, но голову пеплом не посыпаем, - заявил после крупного поражения главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич.

По словам наставника сине-голубых, удаление Понсе сломало полностью игру.

- Даже после пропущенного мяча перехватили инициативу и имели три прекрасных момента. Здорово сыграл Сафонов. Но потом уже мяч взял под контроль «Краснодар». В принципе, очень грамотно воспользовались преимуществом в одного игрока. Второй тайм мы тоже не отсиживались, конечно, больше на контригре, были неплохие переходы. Где-то можно было наглее сыграть тому же Камилю. Плюс при стандартном положении опять же здорово Сафонов сыграл, ну и концовка - понятно, что сил уже не было. Надо это тоже принять и готовиться. У нас сейчас две важных игры домашних и при том с нашими прямыми конкурентами, - обрисовал свое видение ситуации Хацкевич.

По мнению наставника «Краснодара» Артура Оленина, крупный счет в матче Краснодара и Ротора – это лишь стечение обстоятельств.

- Команда соперников хорошо играла до определенного момента, но мы были хорошо настроены, мобилизированы, выполняли тренерскую установку, соблюдали игровую дисциплину, агрессивно играли в атаке, поэтому такой результат, - отметил по итогам матча и.о. главного тренера «Краснодара» Артур Оленин.

Несмотря на все старания сине-голубых «быки» гасили атаки соперника.

- Несколько моментов мы не то, чтобы прозевали, но были такие неприятные ситуации. Потом собрались, - добавил Оленин.