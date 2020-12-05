В Волгограде открылись первые пять катков: где покататься

Берем коньки и на каток! Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде стоит морозная погода, поэтому уже в начале декабря 2020 в городе залили первые ледовые катки. Уже открыты и ждут желающих покататься на коньках и заразиться предновогодним настроением пять катков. Один из них расположен в Центральном районе в пойме Царицы, два – в Ворошиловском, по одному в Дзержинском и в Красноармейском районах. Покататься не только на коньках, но и на лыжах можно в парк-клубе Бобры за Волгой. Готовят к открытию и заливают лед еще на нескольких площадках в Волгограде сети ледовых катков «Айсберг» и «Южный полюс».

Сеть катков «Айсберг» уже открыла катки с 5 декабря на 7 Ветрах по адресу улица 8-й Воздушной Армии, 35Д, а также на ТЮЗе – на улице Лавочкина, 6 /2. График: в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00. Работают катки по погоде, узнать изменения можно в Instagram и по телефону: 8-960-879-99-53. В планах на сезон 2020 – 2021 открыть еще как минимум два катка – на Спартановке и у ТРК Европа Сити Молл. Стоимость билета со своими коньками - 150 рублей, время катания не ограничено, если берете коньки а аренду - 150 в час. Детям соответственно - 100 рублей в день или в час. На катке на 7 Ветрах в выходные дни стоимость 200 рублей в день, с прокатом - 200 в час; детям – по 150 соответственно.

Сеть ледовых катков «Южный Полюс» также с 5 декабря открыла катки в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском и на площадке СК «Каустик» в Красноармейском районе Волгограда. С 6 декабря катки работают с 10 утра до 21.00. Со своими коньками покататься будет стоить 170 рублей в выходные и праздничные дни, 120 - в будние. Цена проката коньков – 70 рублей. Для детей до 8 лет, пенсионерам и детям из многодетных семей билет на каток обойдется также в 70 рублей. В планах открытие катков у ТРЦ «Акварель» в Советском и у ТЦ «Строймолл» в Красноармейском. Следить за расписанием можно также в инстаграме.

На катке в парке «Раздолье» в пойме Царицы в эти выходные устроят бал-маскарад. Цены здесь кусаются, но для школьников и студентов по будням есть скидки.

Учтите, из-за коронавирусных ограничений теплые раздевалки в этом году закрыты. Число катающихся на льду будут ограничивать. Переодеваться и переобуваться придется на улице, а платить - картами.