В Волгограде пройдет третий автопробег памяти Романа Гребенюка

Памятная колонна в третий раз проедет по городу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В воскресенье, 6 декабря 2020, в Волгограде снова пройдет акция памяти убитого из-за ссоры в родительском чате Романа Гребенюка. Коллеги, друзья, родственники погибшего риелтора, а также просто неравнодушные к случившейся трагедии волгоградцы проедут единой колонной от места гибели до кладбища. Все желающие смогут присоединиться к ним на месте старта или по ходу движения.

- 6 декабря мы снова встречаемся на том же месте, где и в прошлый раз, на парковке у физакадемии, в 10.00, - сообщили «КП-Волгоград» участники автопробега.

Десятки автомобилей в третий раз проедут через центр Волгограда сначала к Сбербанку на улицу Коммунистическую – к месту нападения на Романа Гребенюка. Там пройдет минута молчания. Вновь у портрета погибшего появятся свежие цветы и зажгут свечи. Затем участники автопробега поедут на кладбище Краснооктябрьского района, где покоится погибший.

- 10 декабря наступает 40-й день со дня его смерти и пусть ему там будет хорошо, - написала в своем инстаграме сестра Романа Светлана. - А мы пока здесь, будем помнить о нем! Все, кто может найти время, приезжайте! Вместе мы сделаем хорошее дело.

Напомним, ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком завязалась в родительском чате из-за задания по русскому языку. Женщина почувствовала себя оскорбленной и послала на разборки мужа Армана Смбатяна и брата Арсена Мелконяна. Роману весь день угрожали, а вечером зверски избили в банке в присутствии десятков людей. Оказавшийся на месте трагедии врач-реаниматолог не дал мужчине умереть на месте, но через неделю Роман все же скончался в больнице. Без отца осталась его 12-летняя дочь.

Следствие по делу уже завершено. Анна сидит дома с детьми – ей ограничили свободу. Она пойдет под суд за подстрекательство и пособничество. Ее мужа и брата арестовали. Им грозит приличный срок. А Арсен Мелконян в рамках этого же дела ответит и за угрозы соседям.

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