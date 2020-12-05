Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 декабря: снова 5 смертей и рекордное число заболевших

В больницах ковидных пациентов меньше не становится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает распространяться по Волгоградской области и что ни день, ставит новые рекорды. На сегодня положительный результат теста на ковид получил сразу 251 житель региона – это очередной рекорд ежедневного прироста инфицированных. Общее же число заразившихся коронавирусом волгоградцев достигло 28 тысяч 401 человека. По этому показателю Волгоградская область по-прежнему занимает 16-е место в стране. Растет и смертность от новой инфекции. Снова экспертная комиссия подтвердила смерть пяти ковидных пациентов за сутки. Всего же зараза и ее осложнения унесли жизни уже 330 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 декабря 2020 года.

Статистика. Яндекс

Как сообщили "КП-Волгоград" в ИЦК, одолели болезнь накануне уик-энда сразу 330 волгоградцев. Они выздоровели и выписались из ковидных госпиталей. Общее количество выздоровевших почти достигло 27 тысяч человек. По данным оперштаба, вылеченных гораздо больше. Эти цифры в регионе в последнее время разительно отличаются от тех, что учитывают в федеральном центре.

Пока ситуация с коронавирусом в Волгограде и области далека от безопасной. Хотя города наряжают к празднику, театры и концертные залы готовят новогоднюю программу, открывают ярмарки и катки, в больницах остаются почти шесть тысяч пациентов с ковидом и пневмонией - 5843 взрослых и 46 детей. Еще больше волгоградцев лечатся дома, а на карантине почти 12 тысяч жителей региона.

Уже практически в каждой волгоградской семье имеется своя коронавирусная история. А в списках умерших от ковида и его последствий все больше известных людей и медиков. Накануне скончался еще один хороший доктор - заведующий кожно-венерологическим отделением областной больницы №1 Ринат Мансуров.