«Будет еще круче!»: Дмитрия Венгерова в нокаутах «Голоса» спас Сергей Шнуров

Дмитрия Венгерова многие считают одним из главных претендентов на победу. Фото: Первый канал

Дмитрий Венгеров из Волгограда вышел на этапе нокаутов в 9 сезоне шоу «Голос» с песней «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2». Пройти в полуфинал был шанс только у одного из тройки Валерия Сюткина. И им оказался Сурен Платонов. «Спасибо большое залу! Оркестру большое спасибо», - начал было прощальную речь Дмитрий, который должен был покинуть шоу. Но тут нажал на кнопку Сергей Шнуров. Наставник спас волгоградца и забрал его в свою команду.

- Это неожиданно было, но, блин, неожиданно круто, - признается после Дмитрий Венгеров в интервью. - Я не готовил, честно говоря, прощальную речь. Пока ты ищешь слова в голове … в этот момент загорается яркий свет, звучит этот заветный «бдыщ» и Сергей, оказывается, меня спасает. Не знаешь, что говорить, не знаешь, что чувствовать. В общем, было круто, будет еще круче!

Выступление Дмитрия Венгерова было ярким, впрочем, как всегда. «К Мите вопросов нет!» – с ходу заявила Полина Гагарина. «Дух наставника витал над вами, я бы даже сказал, душок нафталина. Мне это напоминало «Песню-82» пока не вышел Митя», - Баста оказался весьма резок в оценке выбора материала.

Сам Венгеров в интервью признался, что никак не ожидал такого решения наставника.

- Спел я, на мой взгляд, на пару голов повыше ребят, - заявил Митя. - Ну что же, видимо просто у наставника другие планы на сезон, другой репертуар, другой материал, в который я своим колючим характером не вписываюсь немножечко. В любом случае, Валерию Сюткину огромное спасибо. Я здесь раскрылся не только как вокалист, но и как композитор-аранжировщик.

В полуфинале шоу «Голос» Дмитрий Венгеров выступит уже в команде Сергея Шнурова. «Шнуров знает, что с ним делать. Будет бомба», - считают зрители. «Конечно, Валерий куснет локоть и не раз, если бы не Шнуров, самый лучший голос сезона бы потеряли!».

В Волгограде Дмитрия Венгерова знают и любят давно. Еще будучи студентом ВГСПУ он с друзьями создал группу «Точка G». Соавтором была еще одна известная волгоградка Ирина Дубцова. В последние годы Дмитрий живет в Москве, у него новая группа Vo.Da. А накануне слепых прослушиваний, когда он на первой же минуте развернул всех наставников, у Венгерова родилась дочь.