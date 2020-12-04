В Волгограде в разы повысили тарифы на подключение к сетям ГВС

Стоимость подключения составит меньше цены квадратного метра. Фото: Архив "КП"

Волгоградцы уже давно с настороженностью смотрят в Новый год. Ведь зачастую он приносит рост цен и тарифов во всех сферах. И ЖКХ не станет исключением. В 2021 году ставка тарифа за подключение (технологическое присоединение) нового объекта к сетям централизованного горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» для застройщиков вырастет в разы. Однако, по словам специалистов, это никак не скажется ни на стоимости жилья, ни на тарифах для населения.

В 2020 году ставка на техприсоединение новостроек к сетям ГВС составляла 0,577 тысяч рублей исходя из мощности подключаемой водопроводной сети за кубометр в сутки. В 2021 году этот тариф составит уже 1,925 тысячи рублей за кубометр. По сути это плата за оформление документации, выход слесаря, обследование. Затраты остаются неизменными, меняется лишь мощность присоединяемых объектов. В 2020 году воспользовались этой услугой два застройщика. На 2021 год поступила лишь одна заявка от строителей. Плата за подключение 125-квартирного дома составит порядка 34 тысяч рублей – это меньше цены одного квадратного метра в новостройке.

- Есть утвержденная на федеральном уровне методика расчета и конечная ставка зависит от мощности присоединяемого объекта. В данном случае «Концессии» не получат дополнительный доход, - отмечает руководитель ГКУ Экспертный Центр Татьяна Чернова.

Кстати, дополнительная прибыль «Концессиям теплоснабжения», которые из-за неплатежей волгоградцев объявили технический дефолт, не помешала бы. Но и на второй части тарифа на техприсоединение коммунальному инвестору заработать не удастся.

Вторая часть тарифа – это уже плата за строительство внутриквартальных инженерных сетей. Она тоже изменилась, но в меньшей степени. При этом расчет теперь ведут не однотрубном, а в двухтрубном исчислении. То есть сравнивать эти величины в принципе не корректно. Однако более 90% строителей сейчас сами ведут коммуникации к новостройкам, строят свои котельные или ЦТП. Это и быстрее, и дешевле.

- Так что принятие этих ставок комитетом тарифного регулирования никак не повлияет на стоимость жилья в новостройках и тарифы для населения, - считает руководитель ГКУ Экспертный Центр Татьяна Чернова.

Хотя тарифы на воду, свет, газ и тепло для волгоградцев все же вырастут, но лишь с 1 июля 2021 года. Правительство РФ установило для Волгоградской области предельный индекс роста платы за коммунальные услуги на уровне 3,8%. Новые ставки региональный комитет тарифного регулирования утвердит до 20 декабря этого года. По традиции они будут гораздо выше тех, что установлены правительством страны. У регионов есть такое право, которым в Волгограде регулярно пользуются.