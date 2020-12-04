Куда пойти в Волгограде: встаем на лыжи, идем на каток, в театр и на фестиваль

Идем на каток! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Снег в Волгограде прошел и растаял. Но все же в городе и совсем неподалеку есть пара мест, где в начале декабря можно предаться настоящим зимним развлечениям. А театры и концертные залы готовы порадовать зрителя очередными премьерами. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и как интересно провести время с друзьями или с детьми в начале декабря 2020. Главное, не забывайте о коронавирусной безопасности.

Тем временем Волгоград уже наряжают к Новому году. Смотрите, где искать настроение на улицах города.

ДЕКАБРЬСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ В ТЮЗЕ

Декабрь юбилейного сезона ТЮЗ начинает премьерой мюзикла «Родион и дочь султана». В спектакле много танцев, музыку написал волгоградский композитор Андрея Шишлянникова, а текст - журналист Владимир Апаликов. А посвятили сказку о любви 450-летию самоотверженного служения казаков матушке-России. Главный герой казак Родион совершает подвиги и завоевывает любовь дочери султана.

А в канун Нового года театр покажет премьеру для взрослых - спектакль «Черный апельсин» по пьесе Даны Сидерос в постановке Альберта Авходеева. Это история о том, как непросто уживаться нескольким поколениям одной семьи.

Детвору тоже ждут новогодние сказки. Вот только привычных сказочных интермедий с Дедом Морозом в этом году не будет из-за ковидных ограничений.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru.

Билеты: от 200 руб.

«Родион и дочь султана», 6+ - Премьера! 6 декабря в 11.00. 2 января в 11.00 и в 16.00.

«Черный апельсин», 12+ - Премьера! 25 декабря в 18.30.

Премьеры в ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ»

Только раз в году на большом экране крутят рекламные ролики из разных стран – своего рода произведения искусства - самые скандальные, шокирующие и захватывающие. В Волгограде «Ночь пожирателей рекламы» пройдет в эту пятницу в кинотеатре Синема 5, а перед началом мероприятия для любителей необычного устроят розыгрыш призов и фуршет.

«Синема 5», ТРК «Парк Хаус», б-р 30-летия Победы, 21.

4 декабря, начало в 20.00, показ – в 21.00. Билеты: 450 руб. 18+

«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРЕКРАСНОГО»

Волгоградская филармония приглашает на гала-концерты победителей регионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного».

4 декабря лауреаты фестиваля в программе академического направления выступят в сопровождении академического симфонического оркестра. В концерте прозвучат произведения Бетховена, Гайдна, Вивальди, Рахманинова и других композиторов. Дирижер - Душан Вилич. Специальный гость: юное дарование Глеб Прошутинский (скрипка).

6 декабря на сцене ЦКЗ в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени Калинина выступят мальчишки и девчонки, ставшие лауреатами фестиваля в программе народного направления. Дирижер - Галина Иванкова.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т. (8442) 38-66-00, билеты онлайн - volgogradfilarmonia.ru.

4 декабря в 12.00. 6 ноября в 12.00. Билеты: 150 - 200 руб. 6+

Глеб Прошутинский. Фото: предоставлено ВОФ

«ПОТЕРЯННАЯ ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА»

Детвору в «Старой Сарепте» уже ждет новогоднее настроение. В субботу малышам здесь покажут спектакль «Потерянная почта Деда Мороза». По сюжету Кощей и прочая нечисть вновь замышляют что-то нехорошее и хотят испортить всем праздник. Но Снегурочка и ее друг Снеговик при помощи детей им этого, конечно, не позволят.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, запись - т.: (8442) 67-33-02, 8-927-511-67-49.

5 декабря, начало в 11.00 и 15.00. Билеты: 150 руб. 0+

«ДЕТИ, ПЛАНЕТЫ И КАРАНДАШ»

В субботу в Звездном зале Волгоградского планетария для ребят покажут премьеру новой программы «Дети, планеты и карандаш». Маленькие «почемучки» узнают, почему сменяются времен года; почему ночью темно и из чего состоят кольца Сатурна, а также почему в древности люди принимали планету Венеру за звезду и на какой планете дуют самые сильные ветра.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14, т. (8442) 24-18-80.

5 декабря в 12.00. Билеты: от 200 руб.

Волгоград наряжают к празднику раньше, чем обычно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

СКЛОН И КАТОК НА БОБРАХ

За Волгой уже открылся лыжный склон в парк-клубе Бобры. Берег реки, где летом все предаются пляжному отдыху, стал первым местом для зимних развлечений для жителей Волгограда и Волжского.

Здесь ждут всех, кто просто хочет покататься и провести время на свежем воздухе. Длина склона около ста метров. Есть на Бобрах и каток. Также имеется прокат горнолыжного оборудования, ватрушек и коньков от больших до маленьких детских размеров, а еще теплые раздевалки с душем и санузлы. Перекусить можно в кафе. Немало и других развлечений. Можно покататься на лошадях, квадроциклах, пожарить шашлык (беседка на 10 человек с мангалом от 2000 рублей на весь день). Работает парк-клуб с 8 утра до 20.00.

Парк клуб Бобры, Среднеахтубинский район, х. Бобры. Телефоны: (8442) 600-195, 8-927-065-88-88, конный клуб - 8-904-436-48-00.

Как добраться: расположен пляж Бобры в 15 минутах езды от центра Волгограда неподалеку от одноименного хутора. Добраться туда можно как на машине по мосту через Волгу, так и на маршрутках, идущих в Среднюю Ахтубу и Краснослободск. Координаты для навигатора: 48.717156, 44.556996

Цена вопроса: вход на территорию 150 рублей, детям до 5 лет – бесплатно. Прокат тюбинга (ватрушки) 250 рублей за 1 час, 1000 рублей - на весь день. Вход со своим тюбингом – 400 рублей на весь день. Прокат коньков на час – 250 руб., на весь день – 900. Вход со своими коньками – 350 на весь день. Прокат лыж и сноубордов на час – 400 рублей, лыжи на весь день – 1200, сноуборд - 1000. Вход со своим оборудованием – 350 на весь день. Прокат спортивной одежды на час – 300 рублей, на день - 500.

КАТОК В ПОЙМЕ ЦАРИЦЫ

В центре Волгограда детей и взрослых приглашает в зимнюю сказку парк Раздолье – в пойме Царицы открылся каток. Музыка, прожекторы и декоративная подсветка делают атмосферу на льду по-настоящему волшебной.

Работает каток с 10.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 21.00. День разбит на три сеанса катания: с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Количество катающихся организаторы ограничивают, для этого через сайт продают конкретное число билетов. Лед в нужной кондиции поддерживает специальное морозильное оборудование. Так что покататься на коньках обойдется недешево, но в будни до полудня действуют скидки.

Каток в парке Раздолье, пойма реки Царицы.

Цена вопроса: для детей до 12 лет - 300 рублей, для взрослых – 400, сопровождающий - 100. Льготный (пенсионеры, многодетные) – 250 руб. Прокат коньков - 100 рублей за пару. Камера хранения, услуги инструктора, помощник фигуриста за 30 минут – 100 руб. Билеты онлайн – на сайте parkrazdolie.ru. Продажа в кассе только по предварительному бронированию через горячую линию: 8-919-793-74-21, 8-919-542-92-87, 8-919-542-93-04. Сопровождение для детей до 12-ти лет обязательно.