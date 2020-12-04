«ЕвроХим» стал «Чемпионом добрых дел»

Фото: ЕвроХим.

Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства организован Ассоциацией менеджеров России и Национальным Советом по корпоративному волонтерству для выявления передового опыта и наиболее успешных моделей корпоративного волонтерства.

Большой вклад в общий результат внесли добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» - дочернего предприятия «МХК «ЕвроХим», которое реализует масштабный проект по строительству Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области.

Специалисты Гремячинского ГОКа при содействии предприятия провели множество акций, направленных на противостояние распространению коронавирусной инфекции. В рамках волонтерского движения #Мывместе по решению оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим» сотрудники комбината передали медикам Котельниковской и Октябрьской районных больниц четыре партии защитных комбинезонов, халатов, бахил, дезинфицирующих средств. На личные пожертвования работники предприятия приобрели и направили детскому отделению Котельниковской больницы медицинское оборудование для самых маленьких пациентов.

Коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» и профсоюзная организация Гремячинского комбината организовали волонтерские акции по сдаче донорской крови и плазмы крови выздоровевших от COVID-19.

Добровольческие мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения города Котельниково входят в перечень социальной работы молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия». Молодое поколение помогает пожилым котельниковцам, особенное внимание уделяет своим подопечным - жителям Дома престарелых, расположенного в одном из хуторов Котельниковского района.

Фото: ЕвроХим.

В условиях распространения COVID-19 еврохимовская молодежь перенесла в онлайн свою волонтерскую деятельность с детьми. Профориентационные мастер-классы для школьников пользуются в Котельниково большой популярностью. Благодаря онлайн-занятиям многие ребята смогли почувствовать себя юными блоггерами, выполняя интересные #Опыты_МС, публикуя отчеты о своей работе и обмениваясь впечатлениями со своими старшими друзьями в группах соцсетей.

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» вошли в число активистов инициативной группы, которая ведет работу по изучению и популяризации исторического прошлого «Котельниково- Земли Героев» и присвоению городу звания «Город воинской славы». Молодые участники группы разработали буклеты, в которых добровольцы обращаются к землякам с призывом поддержать их начинание и внести свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

«Мы рады, что нам удалось внести свой вклад и общий результат, гордимся тем, что достижения компании «ЕвроХим» получили такую высокую оценку, - сообщил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Несомненно, мы не остановимся на достигнутом и продолжим наш марафон добрых дел».