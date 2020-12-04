Олег Савченко: цифровая экономика позволит быстро и качественно принимать решения

Уже 78% профессий требуют базовых цифровых навыков.

Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без интернета и новых технологий. По мнению экспертов, 78% профессий требуют базовых цифровых навыков, около 44% компаний в мире имеют стратегию цифрового развития. Среди задач национального проекта «Цифровая экономика» с бюджетом более полутора триллионов рублей - подготовка кадров будущего и ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике, социальной сфере и бизнесе, что в итоге повысит конкурентоспособность страны, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

- Будет систематизирована работа в управлении государством, управлении экономикой, планировании экономики. Самое главное - к нам придут новые технологии, которые позволят быстро и качественно принимать решения, исключая ошибки. В этом и есть суть цифровой экономики. Очень важный фактор, что мы убираем человеческие взаимоотношения, - отмечает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

Среди целей нацпроекта «Цифровая экономика» - создание надежной и безопасной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, развитие сетей связи и технологий на основе отечественных разработок, подключение к системе всех социально значимых объектов и инвестиции в новые сферы. При этом доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению данных должна достигнуть 5%.

- Мы должны идти в ногу со временем. Весь мир сегодня цифровизируется. Мы не должны отставать, чтобы возможности нашей экономики, нашей страны, людей не пострадали. Чтобы мы не шли по остаточному принципу, нагоняя другие страны, - подчеркивает Олег Савченко.

По мнению экспертов, среди плюсов цифровизации - экономия на издержках, мобильность и высокая скорость работы. При этом возникает потребность в системе правового регулирования цифровой экономики, а также в обеспечении информационной безопасности. Но устаревшее оборудование, низкая доходность и человеческий фактор могут затормозить внедрение новых технологий.

- Ни из-под палки, ни рублем, ни запретительными мерами это не решишь. Выживаемость и конкуренция - это лучшие стимулы для того, чтобы власть, бизнес и простые граждане вкладывали деньги и понимали, что это жизненная необходимость, веяние времени. И что без этого завтра будет очень сложно жить, - подчеркивает руководитель парламентской комиссии.