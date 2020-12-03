ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия расширяют возможности сервиса подписки на автомобили

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В настоящее время сервисом могут воспользоваться только юридические лица, в будущем он станет доступен сначала для индивидуальных предпринимателей, а затем и для физических лиц.

Сервис подписки на новые автомобили Land Rover Mobility ориентирован на клиентов, которые предпочитают аренду владению личным транспортом. Он позволяет за фиксированную ежемесячную плату пользоваться всеми преимуществами нового авто без необходимости его приобретать, обслуживать, а затем заниматься продажей. Программа действует на территории Москвы и Санкт-Петербурга и распространяется на модели Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport и Range Rover во всех комплектациях, за исключением базовой.

При подписке на новый Range Rover Evoque стоимостью 3 621 000 рублей на 2 года и авансе 25% ежемесячная арендная плата составит 64 450 рублей, включая НДС. На тот же срок подписка на более крупный премиальный внедорожник, например, Range Rover Sport стоимостью 6 637 800 рублей, обойдется в 88 700 рублей в месяц при 30-процентном авансе.

В стоимость подписки входят страхование автомобиля, процедура регистрации в ГИБДД и дальнейший контроль и обработка штрафов за нарушения ПДД, круглосуточная программа помощи на дорогах, техническое обслуживание и ремонтные работы в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover, услуги по сезонному шиномонтажу и хранению шин, а также служба поддержки клиентов. Также договор аренды включает расходы по налогам и пошлинам.

«Подписка на автомобиль пока новая для России услуга, но мы видим интерес к ней со стороны наших клиентов. Это альтернативный способ пользования автомобилем, который имеет ряд преимуществ перед покупкой машины в парк компании. Фиксированная ежемесячная плата позволяет бизнесу более эффективно планировать свой бюджет, а кроме того, клиент имеет возможность каждый год получать в свое распоряжение абсолютно новый автомобиль Land Rover без больших затрат. Новые сервисы мобильности, такие как подписка на машины, каршеринг и такси, только набирают популярность в нашей стране, и мы рады предоставить нашим клиентам возможность оценить все преимущества, которые предлагает нам экономика шеринга», - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Оформить подписку можно в разделе Mobility на официальном сайте landrover.ru. Также заявку на услугу можно оставить на официальном сайте ВТБ Лизинг vtb-leasing.ru или по телефону контакт-центра компании 8 800 222 81 57. Через 7 дней после оформления подписки клиент сможет забрать автомобиль в дилерском центре.