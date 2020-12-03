В Волгоградской области при поддержке Сбербанка стартует Программа по развитию личностного потенциала

Фото: пресс-служба комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Главная ее задача – сформировать команду руководителей, тьюторов и педагогов новой формации, способных обеспечить развитие потенциала каждого ребёнка для подготовки его к жизни в современном мире. Такой подход позволит детям ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями и поведением при взаимодействии с социумом.

В рамках Программы запланировано обучение педагогов Волгоградской области в составе управленческих команд. По итогам каждая управленческая команда разработает проект по развитию личностно-развивающей среды в своей образовательной организации.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк сегодня во многих сферах выступает драйвером положительных изменений в нашем регионе, и сфера образования не исключение. Участие в Программе Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» даёт педагогу массу возможностей, успешно развиваться. Уверен, что у каждого педагога, который принимает участие в проекте, появится новый набор инструментов, новые технологии, которые они смогут применить на практике при работе с подрастающим поколением».

Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области:

«Программа Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» соответствует ключевым целям региональной образовательной стратегии по формированию управленческих команд, и наше профессиональное сообщество с готовностью включилось в этот проект. Уверена, что взаимное обогащение позволит выстроить интересную, эффективную работу и внедрить в систему образования эффективные инновационные практики».

Программа по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» будет реализовываться в Волгоградской области в течение трех лет под руководством ведущих университетов России. Уже в этом году обучение пройдут 14 образовательных учреждений региона, в том числе 4 детских сада. Планируется, что к 2024 году в реализацию Программы будут вовлечены 77 образовательных организаций Волгоградской области.