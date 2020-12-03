Депутатов Волгоградской областной Думы просят поддержать патриотическую инициативу граждан

Фото: ЕвроХим.

Напомним, сейчас «Котельниково – Земля Героев» добивается присвоения своему городу почетного звания «Город воинской славы».

Жители Котельниково трепетно относятся к прошлому родного края. С особенной гордостью и почтением котельниковцы берегут и передают в поколениях память о героизме советских воинов, освободивших мир от фашизма.

Изучением и популяризацией славного прошлого Котельниковского района занимается инициативная группа жителей. Активисты исследуют исторические источники, взаимодействуют с музеями и краеведческими организациями, встречаются и беседуют с ныне здравствующими ветеранами Великой Отечественной войны, по крупицам собирая их воспоминания.

Фото: ЕвроХим.

В числе последних архивных находок – письмо известного писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Автор романа «Горячий снег», рассказывающего о событиях Котельниковской операции, в 2013 году направил руководителям города предложение о присвоении Котельниково почетного статуса.

Помощь в реализации начинания инициативной группы оказывают предприятие-инвестор «ЕвроХим-ВолгаКалий» и муниципальные власти - глава Котельниковского муниципального района, глава Котельниковского городского поселения, Котельниковский районный Совет народных депутатов, Совет народных депутатов Котельниковского городского поселения.

С просьбой поддержать предложение граждан о присвоении городу Котельниково Волгоградской области почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» Котельниковский районный Совет народных депутатов обратился к коллегам из Волгоградской областной Думы.

Представитель областного депутатского корпуса высоко оценил патриотические устремления и сплоченность котельниковцев, отметил важность этой инициативы для всего региона в целом.

«Котельниково – Земля Героев» - это очень удачный эпитет. Миру известен Сталинград, но не известны маленькие станицы и городки, в которых происходили эти героические сражения, - отметил Александр Осипов. – Я думаю, что многие из депутатов хотели бы эту инициативу поддержать».