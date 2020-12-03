Депутат Ирина Гусева открыта к диалогу

Фото: личный архив Ирина Гусева.

Она уверена, что избранник народа должен видеть и слышать истинные проблемы и чаяния людей, чтобы оказать им необходимую помощь.

Ирина Михайловна регулярно проводит дистанционный прием граждан, а также лично посещает населенные пункты своего избирательного округа, общается с жителями, содействует в решении насущных и наиболее острых вопросов.

Так, 30 ноября у депутата Гусевой началась региональная неделя. В это время нужно успеть все по максимуму! Ирина Михайловна провела встречи с жителями Тракторозаводского района прямо во дворах их домов. Обсуждали проблемы, законодательные инициативы, задавали вопросы. Потом заехала в роддом, где поздравила женщин с Днем матери, и посетила военно-патриотический музей истории в Тракторозаводском районе.

Фото: личный архив Ирина Гусева.

- Работа всегда есть. Я благодарю всех тех, кто рассказывает о своих проблемах, - говорит Ирина Михайловна. - Ведь желание решить проблему – это тысяча возможностей , а нежелание – это тысяча причин. Вместе мы всё обязательно решим.

На следующий день Ирина Михайловна посетила село Колобовка Ленинского района, где провела встречу с местными жителями и ответила на вопросы сельчан. Она также посетила районную больницу, где ознакомилась с работой медслужб и куда передала защитные костюмы и респираторы. Затем депутат встретилась с представителями местного бизнес-сообщества и волонтерами, которые в условиях пандемии оказали поддержку врачам и пожилым людям – тем, кому было особенно тяжело.

После всех проведенных встреч парламентарий на площадке исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Волжский провела дистанционный прием жителей региона. Такие приемы проходят регулярно.

Фото: личный архив Ирина Гусева.

2 декабря депутат Гусева провела несколько встреч в Среднеахтубинском районе. Сначала в школе поселка Третий Решающий, где депутат сама когда-то работала, Ирина Михайловна пообщалась с детьми и педагогами, ознакомилась с меню и оценила организацию детского питания, получила наказ по ремонту спортивного зала. Эту просьбу депутат будет осуществлять в 2021 году в рамках партийного проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Следующим пунктом этого дня депутат встретилась с жителями и главами хуторов Бурковка, Госпитомник и поселка Колхозная Ахтуба: ответила на вопросы, выслушала и приняла в работу пожелания селян.

- Понять потребности каждого населенного пункта, получить полную картину о проблемах, проанализировать их, можно только при взаимодействии с самими жителями, с активом поселений, - уверена депутат. – Отрадно, что в последние годы сельские районы преображаются, меняется их облик, развивается инфраструктура, строятся дороги. Чтобы это продолжалось, очень важно иметь налаженный диалог между властью и жителями поселков.

Ни для кого не секрет, что у Ирины Михайловны есть открытые странички в соцсетях. Она регулярно добавляет свежие новости, рассказывает, кого из избирателей посетила и куда планирует приехать в скором будущем.

Каждый пользователь может задать в комментариях свой вопрос. Большинство обращений - на жизненно важные темы: плохое отопление в многоквартирных домах, развитие детского спорта в районе, ремонт уличного освещения и остановок общественного транспорта, организация безопасных пешеходных переходов в поселках… Ирина Михайловна сама отвечает на комментарии, а по приглашению избирателей всегда приезжает лично. Кроме того, в профиле Инстаграм у депутата указан номер телефона, по которому с ней можно связаться.