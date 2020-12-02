Музыкальный weekend: «Ростелеком» в Волгограде организовал интерактивное онлайн-шоу

Фото: ПАО"Ростелеком".

Перед интернет-пользователями в прямом эфире выступили кавер-группа The puhoviks, группа Humanz и дуэт Кальнов/Саврасов. Артисты исполнили свои лучшие композиции, а затем разыграли в интерактивной игре подарки от «Ростелекома». Зрителям и участникам эфира необходимо было за отведенное время правильно ответить на вопросы музыкантов о российском и мировом кино. Лучшим игрокам достались промокоды для бесплатной подписки на мультимедийный сервис Wink.

Онлайн-трансляцию концерта и викторины с артистами в социальных сетях Vk и YouTube посмотрели более 3 500 тысяч зрителей, а в самой игре приняли участие более 90 человек.

«”Ростелеком” постоянно расширяет границы общения с пользователями, разрабатывая все новые сервисы и форматы не только для жизни, учебы, работы, но и для отдыха с семьей и друзьями, создавая необычные интерактивы для аудитории различных возрастов. Онлайн-формат сегодня – это компромиссное решение, позволяющее интересно провести время и не рисковать своим здоровьем. Уверен, что он не потеряет своей актуальности, и в дальнейшем будет востребован, особенно у молодежи», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Дополнительным сюрпризом для зрителей музыкального онлайн-концерта стало участие известного волгоградского блогера Валерии Костыренко, которая на своей странице в «Инстаграм» провела тематический конкурс репостов, а подведение итогов розыгрыша и вручение приза состоялось в студии в прямом эфире шоу.

«Классное и необычное мероприятие в соцсети, когда можно вместе с друзьями побывать на онлайн-концерте клевых волгоградских групп, которые кто-то уже слышал, а кто-то впервые знакомится с их творчеством, да еще и поучаствовать в игре вместе с музыкантами, узнать об их кинопристрастиях. Уверена, что у моих любимых исполнителей теперь будет еще больше поклонников. И особый восторг: в эти выходные везение было на моей стороне, я выиграла отличный подарок от “Ростелекома”. Спасибо провайдеру за отличное настроение и приз, который достался мне буквально из любимого смартфона», – поделилась радостью Ирина Конарейко, участница интерактивного шоу.

«Ростелеком» в Волгограде на регулярной основе поддерживает мероприятия для молодежи, а также с начала эпидемии COVID-19 организует образовательные и развлекательные активности для различных возрастных аудиторий в онлайн-формате.

Wink — мультимединый сервис от «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино и сериалов, мультфильмов, концертов, многие из которых представлены в HD и 4K форматах. Дополнительно сервис включает аудиокниги, караоке, облачные игры и образовательные ролики. Wink доступен на любом экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.

Получить подробную информацию о сервисах и продуктах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 0 800.

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