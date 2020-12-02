Школьница из Котельниково вошла в число победителей интернет-олимпиады фонда Андрея Мельниченко

Фото: ЕвроХим.

Всего заявки на участие в онлайн-турнире подали почти 2500 учащихся, увлеченных изучением естественных и точных наук. Участниками онлайн-испытаний по математике, физике и химии стали старшеклассники из различных регионов России.

В число призеров вошла юная жительница Котельниково София Шахиахметова, получившая специальную награду онлайн-турнира по химии.

По словам исполнительного директора Фонда Андрея Мельниченко Александра Чередника, «участие в интернет-олимпиаде помогло ребятам проверить свои знания и получить опыт решения естественно-математических задач различной сложности. К сожалению, в этом году сложная эпидемиологическая ситуация не позволяет собрать победителей и призеров нашего онлайн-турнира в образовательном центре «Сириус» в Сочи, однако лучшие из лучших будут награждены грамотами и призами от Фонда Андрея Мельниченко».

Фото: ЕвроХим.

Образование, поддержка талантливых детей и молодежи, повышение уровня жизни населения – важные направления деятельности компаний Андрея Мельниченко, реализуемые в городах присутствия предприятий холдинга.

В Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий» оказывает большое содействие в реализации большого социального проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». При активной поддержке предприятия-инвестора недавно завершился творческий конкурс для детей по изучению исторического прошлого Котельниковского района.

Как ранее объявляли представители «ЕвроХим-ВолгаКалия», призом для победителей конкурса должна была стать возможность повторить путешествие своего знаменитого предка-казака Александра Землянухина в Великобританию. К сожалению, из-за введенных ограничений на массовые мероприятия, организовать путешествие в Лондон сейчас невозможно.

Поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с администрацией Котельниковского муниципального района премировал авторов пяти лучших работ памятными подарками и Поездку в Лондон для юных котельниковцев предприятие организует после снятия ограничений.