На страже кибербезопасности

Фото: Анастасия Осипова.

Как простому обывателю уберечься от кибератак, какие они бывают и кто с ними борется? Об этом наш сегодняшний материал.

Хакеры-любители и киберкриминал

С началом пандемии и вводом режима изоляции количество кибератак в России выросло на 30%. Основные причины тому две: первая - компании спешно перевели своих сотрудников на дистанционную работу, предоставив им удаленный доступ к официальным данным и открыв корпоративные сети практически на всеобщее обозрение, вторая – хакеры-любители воспользовались свободным временем на изоляции и успешно попрактиковались в создании вредоносных программ.

Впрочем, опасность представляют не только и не столько хакеры-любители. Аналитики выделяют несколько категорий разработчиков кибератак: простейшие автоматизированные устройства, боты и рассылки; одиночки-энтузиасты, киберхулиганы; организованные группировки, киберкриминал; продвинутые группировки, кибернаемники; прогосударственные кибергруппировки.

Если первые три категории хакеров охотятся за персональными и финансовыми данными пользователей с целью получения денег, то две последние действуют в политических целях: осуществляют кибершпионаж и внедряются в информационную систему, чтобы в час Икс иметь возможность вывести ее из строя. Они применяют очень продвинутый инструментарий, различные бесфайловые вирусы, которые не обнаруживаются никакими известными защитами.

Дозор в Сети

Противостоять кибератакам и ограждать от них пользователей Сети взял на себя обязанность крупнейший национальный инфраструктурный провайдер «Ростелеком», а точнее его подразделение «Ростелеком-Солар». За три года в развитие технологий кибербезопасности компания инвестировала более 4 млрд. рублей.

Сегодня в ней работает более 900 экспертов по информационной безопасности, функционирует крупнейший в России центр мониторинга и реагирования на кибератаки, к которому подключены крупнейшие заказчики компании. В 2019 году была запущена уникальная платформа по предоставлению сервисов по кибербезопасности. Компания разрабатывает системную интеграцию для безопасности телеком-инфраструктуры и технологии искусственного интеллекта для защиты от внутренних угроз. Уже создана система раннего выявления целевых атак и признаков заражений, средства для анализа защищенности и инструменты защиты от вторжений.

Отдельное направление - создание национального киберполигона. Эта работа почти завершена, ее смысл - в создании огромной виртуальной страны, на базе которой будут проводиться учения в сфере кибербезопасности, такие же как проверки боевой готовности у МЧС и военных.

Кроме того, «Ростелеком-Солар» реализует социальные проекты, в частности работает с вузами страны. Специалисты компании не только помогают учебным заведениям следить за их собственной кибербезопасностью, но и обучают студентов IT-факультетов своему ремеслу, организуют практику, а затем трудоустраивают. Таким образом, компания закрывает 60-70% своих кадровых потребностей.

Чтобы поднять уровень киберграмонтости и кибергигиены среди населения страны, компания создает обучающие онлайн-ролики для детей и подростков по безопасности в сети.

Простые советы

Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов дал нашим читателям несколько важных советов, как обезопасить себя и свои данные от атак во время пользования компьютером и телефоном.

Во-первых, необходимо следить за своими паролями: они должны быть сложными, разными для разных аккаунтов и сервисов и должны меняться примерно раз в полгода.

Во-вторых, регулярно обновлять сервисы.

В-третьих, соблюдать элементы кибер-гигиены: должно быть одно условно «чистое» устройство, которое вы используете для проверки почты, выхода в банк-онлайн, и второе устройство – с которого вы выходите в общую сеть, качаете фильмы, совершаете покупки онлайн. Два этих устройства должны быть четко разделены.

И в-четвертых, размещать минимум личной информации в соцсетях: не стоит в интернете делиться планами на выходные или новогодние каникулы, размещать фото детей и т.д.

Советуем соблюдать эти простые правила. Будьте в безопасности!