Врач дала советы волгоградцам, как не замерзнуть при минус 25

Главный совет - постарайтесь в эти дни не задерживаться на улице. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ближайшие дни, судя по прогнозам синоптиков, станут для волгоградцев настоящим испытанием на морозостойкость: обещают, что столбик термометра по ночам опустится до -20…25 градусов. Да и днем будет очень холодно: минус 10…15 градусов. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, главный врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ Наталья Чепурина рассказала, как не околеть и не отморозить себе что-нибудь в такую непогоду.

Терапевт особенно просит поберечься в морозные дни людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото ВолгГМУ.

Главная рекомендация: по возможности исключить длительное пребывание на улице в мороз. Особенно это касается людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Из-за резких перепадов атмосферного давления эти люди находятся в категории риска. В эти дни им следует очень внимательно следить за своим состоянием здоровья: регулярно измерять давление, строго соблюдать все рекомендации врачей и принимать лекарства, которые им прописали, - настаивает Наталья Чепурина.

Остальным волгоградцам, в случае, если им понадобится надолго выйти на улицу, терапевт советует одеваться многослойно.

- Запомните, одежда не должна быть обтягивающей (даже, если это теплый свитер). Выбирайте одежду из хлопчато-бумажной ткани, и надевайте ее в несколько слоев. Обувь обязательно должна быть на широкой подошве. Сковывающая обувь способствует быстрому обморожению, - говорит профессор ВолгГМУ.

Питание в эти дни тоже играет немаловажную роль.

- Желательно, чтобы в вашем рационе было достаточно белковой пищи. Пейте теплые напитки. Но только не алкогольные! У нас бытует мнение, что алкоголь хорошо согревает в мороз. Это не так, - опровергает миф врач-терапевт. – Во-первых, алкоголь вызывает спазм сосудов. Во-вторых, крепкие напитки влияют на печень, а значит, способны вызвать изменение метаболизма, а это уже чревато снижением иммунитета и другими последствиями.

И да – не стойте на морозе, а двигайтесь!

- Только не бегайте! – предупреждает Наталья Чепурина. - Из-за учащенного дыхания в легкие попадает холодный воздух, это может негативно сказаться на их работе.

Напомним, по данным МЧС и волгоградского Гидрометцентра, самые сильные морозы в Волгоградской области ожидаются с 3 по 7 декабря. Особенно холодно будет в северных районах и на левобережье Волги. Температура воздуха ночью минус 20-25 градусов, днем 10-15 градусов.

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ ОТ МЧС:

- собираясь в дальнюю дорогу, первое, что сделайте – проверьте техсостояние автомобиля;

- сообщите родным и близким о поездке и когда планируете добраться в пункт назначения;

- изучите маршрут следования: вы должны знать, где находятся автозаправки и стоянки для автомобилей на вашем пути;

- не забудьте проверить мобильный телефон и взять к нему зарядное устройство и запасные аккумуляторы;

- очень может пригодиться в машине рация, настроенная на канал дальнобойщиков, чтобы быть в курсе дорожной обстановки и в случае нештатной ситуации вызвать помощь;

- возьмите с собой фонарь, теплую одежду, спички, запас продуктов и термос с горячим напитком;

- не превышайте скорость в пути, при ухудшении обстановки на дороге лучше остановитесь у ближайшего населенного пункта, АЗС или придорожного кафе, и переждите непогоду;

- если вдруг попали в беду – не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите «аварийку», постарайтесь определить свое местоположение, сообщите родным и близким, где вы находитесь, а также позвоните в экстренную службу по телефону 101;

- в ночное время держите свет в автомобиле включенным. Чтобы экономить топливо, прогревайте примерно один раз в час на 10 минут;

- спите по очереди, если вы один – то постараться не спать совсем до прибытия помощи.