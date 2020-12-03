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Волгограду дадут 45 миллионов рублей на создание «паркового кольца»

Город-герой вошел в число победителей конкурса Минстроя РФ
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Часть парков из туристического кольца уже сделаны, часть еще ждут преображений.

Часть парков из туристического кольца уже сделаны, часть еще ждут преображений.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград выиграл грант в размере 45 миллионов рублей на создание «паркового кольца». Наш город попал в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», который проводил Минстрой РФ. Волгоград занял второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения». Проект, который муниципалитет выдвигал на конкурс, - это проект под названием «Смыкая квадраты». Что он из себя представляет и на что же пойдут эти деньги.

О том, что в Волгограде хотят сделать парковое кольцо по типу московского (только, естественно, меньших масштабов), глава города Виталий Лихачев впервые заговорил еще в августе 2019-го, как раз после проведения у нас Международного паркового форума. Суть идеи состоит в том, чтобы «замкнуть» парки так, чтобы туристы, путешествуя по Волгограду, переходили из одного пространства в другое.

Начинается этот маршрут в парке Победы у Мамаева кургана, далее человек попадает в парк ЦПКИО, оттуда на Набережную, далее – вдоль Волги – в парк «Раздолье» в пойме реки Царица, оттуда – к отреставрированному ДЮЦу, затем в сквер Строителей (напротив ДЮЦа), через Горсад в новый парк на площади Павших Борцов (у собора Александра Невского), и по улице Мира на проспект Ленина.

- Таким образом, туристический маршрут можно будет начинать с любой точки «паркового кольца». Гости, прибывающие на железнодорожный вокзал, смогут начать свой маршрут с Александровского сквера, а затем по Аллее героев спуститься на Набережную. Оттуда можно попасть и в пойму или пойти в другую сторону – к музею «Сталинградская битва», - добавляют в мэрии Волгограда.

Надо сказать, что часть этого «кольца» в Волгограде уже сделали. Появился благоустроенный парк напротив «Волгоград Арены» и в пойме Царицы, сквер у пожарного парохода «Гаситель», и сквер Пушкина. Привели в порядок верхнюю террасу Набережной, сейчас идет масштабная реконструкция нижней террасы.

Проект экспертам Минстроя понравился. На конкурс было подано 244 заявки из 66 регионов России. Первое место в номинации «обеспечения благоприятной среды» досталось Темрюковскому городскому поселению Краснодарского края, второе – Волгограду, третье - Ставрополю.

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