Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 декабря: снова рекорд заболеваемости и 5 смертей

Число заболевших коронавирусом волгоградцев подбирается уже к 28 тысячам. За время пандемии умер от ковида 321 житель области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, от этого вируса не спрятаться и не скрыться. Второй день подряд в Волгоградской области бьется рекорд по приросту новых пациентов с COVID-19. Ковид не отступает. 3 декабря коронавирусом заболели 249 волгоградцев. Всего за пандемию его подхватили уже 27 904 жителя Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Непростая обстановка по всей стране. В России за последние сутки также рекордные цифры – 28 145 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 декабря 2020 года.

Статистика ИЦК

Все больше пациентов становятся жертвами ковида. В Волгоградской области ежедневно фиксируются гибели от осложнений, которые вызвал коронавирус. В регионе уже 321 летальный исход с начала пандемии. За последние сутки подтвердились 5 смертей.

Но и все большее число волгоградцев справляются с коронавирусом и выздоравливают. 3 декабря 311 пациентов завершили благополучно завершили лечение в инфекционных стационарах или на дому. С марта в Волгоградской области вирус победили 26 338 человек.

В ковидных больницах сейчас лежат 5 929 пациентов, в том числе 56 детей. Из них коронавирус подтвердили у 665 человек.