Волгоградский губернатор заявил, что коммунальные тарифы не повысят из-за дефолта «Концессий»

Власти пообещали помочь инвестору с реализацией программы по модернизации сетей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На днях коммунальные «Концессии» Волгограда объявили технический дефолт. Компании по тепло и водоснабжению не смогут в этом году расплатиться по своим облигациям. На эти крайние меры бизнесмены пошли, чтобы не сорвать инвестиционную программу, согласно которой они должны ежегодно вкладывать миллионы рублей в модернизацию инженерных сетей Волгограда. Сегодня, проблемы, которые возникли у инвестора, концессионеры обсуждали с губернатором региона на совещании в администрации Волгоградской области

- «Концессии» вложили уже немалые средства в обновление магистральной инфраструктуры Волгограда, но количество проблем, с которыми столкнулись инвесторы, оказалось в разы больше, чем предполагалось изначально при формировании программ модернизации. Для их решения требуются дополнительные средства, - поясняет ситуацию губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Особенно много проблем, как оказалось, на внутриквартальных системах тепло и водоснабжения. Немало аварий и на внутридомовых системах, которыми должны заниматься управляющие компании. Надо ставить внутридомовые счетчики на тепло и воду, надо изолировать трубы, чтобы минимизировать потери.

- Надо отметить, что высокий уровень неэффективной деятельности управляющих компаний в Волгограде. Мало того, что они не выполняют свои обязательства, так некоторые еще и крадут деньги, которые должны передавать ресурсоснабжающим организациям. После чего они банкротятся, а затем передают жилой фонд тем же недобросовестным исполнителям, но уже под другими названиями УК. Как итог: «концессии» не получают деньги, хотя люди за их услуги оплатили. Причем, как обметил губернатор, платят волгоградцы за коммунальные услуги в большей степени исправно.

- А случаями с нерадивыми управляющими компаниями надо заниматься отдельно, с активным привлечением службы безопасности компании и правоохранительных органов, - отметил Андрей Бочаров.

По итогам сегодняшнего совещания в администрации региона решено создать рабочую группу, куда войдут чиновники, депутаты, а также сотрудники полиции и прокуратуры. Органам власти глава региона поручил вести более активную работу среди населения по информированию людей о недобросовестных управляющих компаниях, их руководителях и учредителях.

- Тарифы на коммунальные услуги, сверх тех, что рекомендованы правительством РФ и ограничением инфляции, мы, несмотря ни на что, поднимать не будем, - заверил Андрей Бочаров.

В свою очередь компания «Лидер», которая реализует в Волгоградской области инвестиционные проекты по модернизации и управлению системами водо- и теплоснабжения, пообещала сделать все возможное, чтобы выполнять задачи, которые прописаны в концессионных соглашениях.