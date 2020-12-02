Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 декабря: 247 заболевших и 4 смерти

В облздраве говорят, коронавирус пошел на спад, но цифры в статистике все еще пугающие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2020-й год постепенно подходит к концу, а вот окончания пандемии коронавируса пока не видно и на горизонте. Цифры новых заболевших все еще бьют рекорды. И хотя в волгоградском облздраве уверяют на том, что регион вышел на плато и ковид пошел на спад, статистика, которую «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК, все еще пугающая. Вот, за минувшие сутки – ко 2 декабря - в список коронавирусных пациентов добавилось еще 247 волгоградцев. Для сравнения, еще вчера, 1 декабря, в регионе было зафиксировано 243 случая. То есть число заболевших все равно растет. Как увеличивается и число летальных исходов. Ежедневно в волгоградских госпиталях умирают люди от осложнений, вызванных COVID-19. Сегодня подтвердили смерть от ковида еще четырех пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 декабря 2020 года.

Инфографика ИЦК.

Безусловно, и медики и власти уже научились выверено действовать в период пандемии. В Волгограде уже нет такого аврального количества вызовов «скорой», в поликлиниках открываются амбулаторные центры для ковидных пациентов, а больницы постепенно возвращаются к обычной работе. Например, 12-ю больницу уже вывели из числа ковидных госпиталей. В целом по России прирост коронавирусных больных на сегодняшний день составляет +1,1%. Всего в стране с начала пандемии с нарастающим итогом уже зарегистрировано 2 347401 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Волгоградской области ковид уже диагностирован у 27655 человек.

И, если число заболевших идет на спад, то смертей от ковида еще очень много. За последние сутки в России зафиксировано 589 летальных случаев. Четыре из их – в Волгоградской области. В итоге общая численность умерших от COVID-19 в нашем регионе уже 316 человек.