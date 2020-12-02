Куда в 2021 году из Волгограда можно будет улететь по льготным билетам

Почти 70% из этих авиарейсов будут выполняться на российских самолетах «Сухой суперджет». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиамаршрутов, которые будут субсидировать в 2021 году. То есть направления, на которые будут продавать «льготные» билеты. Итак, в следующем году деньги из бюджетов, на компенсацию расходов по перелетам, получил 21 авиакомпания. Всего в субсидируемый список вошло 266 направлений. В том числе и одиннадцать – из Волгограда.

Как уточнили в Росавиации, на льготные билеты из бюджетов выделили более 7 миллиардов рублей. По льготным тарифам в 2021 году планируют перевезти 3,7 миллионов пассажиров.

- Почти 70% из этих авиарейсов будут выполняться на российских самолетах «Сухой суперджет», - уточняют в Росавиации.

Куда же будут летать самолеты из Волгограда по «льготным» тарифам? В список попали 11 авиарейсов: в Астрахань, Брянск, Челябинск, Казань, Минеральные воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару и Уфу.

- Полеты из Астрахани в Волгоград будут выполняться весь год – со 2 января по 31 декабря 2021 года. Полеты будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр». Софинансирование из бюджетов обоих регионов составляет 61%

- Авиамаршрут Волгоград - Брянск будет действовать с 1 апреля по 15 августа 2021 года. Софинансирование Волгоградской и Брянской областями по 30,5%

- Перелеты по маршруту Волгоград – Челябинск будет выполнять авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Полеты просубсидированы на период со 2 января по 31 мая 2021 года. Софинансирование Челябинской и Волгоградской областями - по 30,5%.

- По маршруту Волгоград – Казань также будут летать самолеты авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Перелеты будут осуществляться в периоды со 2 января по 31 мая 2021 года, и с 1 сентября по 31 декабря 2021-го. Софинансирование Республикой Татарстан и Волгоградской областью в размере по 30,5%.

- Субсидированные полеты по маршруту Волгоград - Минеральные Воды запланированы на период с 1 января по 31 мая 2021 года, и с 1 сентября по 31 декабря 2021-го. Летать будут самолеты авиакомпании «Азимут». Софинансирование Ставропольским краем и Волгоградской областью по 30,5% .

- Полеты по маршруту Волгоград - Нижний Новгород будет осуществлять авиакомпания «Азимут» в период с 1 января по 31 мая 2021 года, и с 1 октября по 31 декабря 2021-го. Софинансирование Волгоградской и Нижегородской областями по 30,5%

- Перелеты по маршруту Волгоград – Новосибирск будет выполнять авиакомпания «Сибирь». Период льготных полетов - с 1 января по 31 мая 2021 года, и с 1 октября по 31 декабря 2021-го.

- Улететь из Волгограда в Пермь можно будет по льготным билетам в период со 2 января по 30 апреля 2021 года, и с 1 сентября по 31 декабря 2021-го. Полеты осуществляет авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

- В течение всего года – с 1 января по 31 декабря 2021 года – будут осуществляться субсидированные полеты по маршруту Волгоград - Ростов-на-Дону. Выполняет перелеты авиакомпания «Азимут».

- По маршруту Волгоград - Самара субсидированные полеты будут осуществляться в периоды со 2 января по 31 мая 2021 года, и с 1 сентября по 31 декабря 2021-го. Полеты выполняет авиакомпания «ИрАэро». Софинансирование Самарская область - 30,5%, Волгоградская область - 30,5%

- По маршруту Волгоград – Уфа будут летать самолеты авиакомпании «ЮТэйр» при софинансировании двух регионов (61%). Период субсидируемых полетов - с 1 января по 31 мая 2021 года, и с 1 октября по 31 декабря 2021-го.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта напоминают, что купить льготные билеты на данные направления можно будет, как в кассах авиакомпаний, так и в агентствах.

- Перед оформлением в кассе лучше связаться с авиакомпанией и забронировать билет, - советуют в агентстве.