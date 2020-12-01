На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория на COVID-19

Фото: ЕвроХим.

Надежный и быстрый лабораторный анализ помогает выявить заболевание на ранней стадии и организовать изоляцию заболевших, тем самым защитить здоровых людей от контакта с инфицированными.

Для борьбы с COVID-19 в Котельниково организована работа современной портативной лаборатории тестирования. Таким образом, «ЕвроХим-ВолгаКалия», позаботиться не только о здоровье сотрудников, но и о сохранении производства.

Так, производительность лаборатории позволяет проводить около 24 теста в час. Результаты исследований будут готовы в день сдачи теста или не позднее утра следующего рабочего дня. Это дает возможность оперативно выявлять заболевших и назначать лечение, способствует скорейшему выздоровлению сотрудников, и в целом, сохранению непрерывного рабочего цикла предприятия.

Лаборатория оснащена всем необходимым для диагностики заболевания у сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», «ЕвроХим-ВолгаСервиса», «Новомосковск-ремстройсервиса», а также для работников всех остальных подрядных организаций, задействованных на площадке ГОКа.

Центр тестирования обустроен с соблюдением всех норм и правил безопасности и разместился в жилом районе «Восточный». Лаборатория будет работать пять дней в неделю. В случае необходимости режим работы может измениться на ежедневный.

«Надеюсь, что ввод в работу портативной лаборатории поможет нам остановить распространение вируса, так как экспресс-диагностика – это одна из наиболее действенных мер снижения заболеваемости. Я благодарен нашим коллегам из управления по работе с персоналом, административного управления и «ЕвроХим-ВолгаСервиса» за организацию и обеспечение всем необходимым для работы лаборатории», - отметил исполнительный директор Евгений Сахаров.