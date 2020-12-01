Ковидные выплаты за ноябрь волгоградские медики получат по новым правилам

Врачи ковидариев будут получать по 3880 рублей за смену. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Раньше волгоградские медики, работающие с коронавирусными больными, получали от государства фиксированные выплаты «за вредность». Единую сумму начисляли за месяц даже при условии разового контакта. Теперь рассчитывать спецвыплаты медработникам за работу с COVID-19 будут главврачи на местах, а выплачивать их будет напрямую Фонд социального стархования РФ. При этом расчет с 1 ноября идет из количества отработанных в опасной зоне смен. Новую систему стимулирования медиков на брифинге разъяснила начальник отдела экономического анализа и оплаты труда облздрава Юлия Верещагина.

По словам чиновника, по новым правилам ковидные выплаты до медиков будут доходить быстрее. Их размер на федеральном уровне установили единым для всех субъектов, что позволит избежать миграции столь дефицитных в период пандемии медицинских кадров. Плюс к этому, врачи и медперсонал смогут получать надбавки не только по основному месту работы, но и при совместительстве.

Формировать реестры с количеством отработанных смен на сотрудника в медучреждениях будут до 10 числа следующего месяца. Данные направят в ФСС и в течение 7 рабочих дней деньги придут на карточку каждому медику. За декабрь выплаты должны быть перечислены до Нового года, поэтому реестры главврачи должны заполнить и передать в Соцстрах до 25 декабря 2020 года.

Так на скорой помощи врачу, фельдшеру и водителю, санитарам за одну смену выплатят по 2430, 1215 и 950 рублей соответственно, тем, кто работает в диспетчерской – по 600. Такие же суммы предусмотрены для первичной медпомощи и для тех, кто не работает с коронавирусом постоянно, но столкнулся с зараженным пациентом. В ковидных стационарах и моргах по 3880, 2430 и 1215 рублей за смену соответственно будут платить врачам, медсестрам и младшему медперсоналу.

Пожаловаться на неполучение или неверный расчет выплат медики смогут напрямую через сайт госуслуг. Также задать вопросы можно на горячую линию облздрава по телефону (8442) 24-88-16.