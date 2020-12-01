КТ, кабинеты для анализов и специалистов, отдельный вход: в волгоградских поликлиниках заработали амбулаторные центры для пациентов с коронавирусом

Во всех амбулаторных центрах должны быть КТ-аппараты Фото: Артем КИЛЬКИН

Помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него должна стать доступней. В Волгоградской области в поликлиниках начали работать амбулаторные центры для диагностики и лечения COVID-19. Однако они начали открываться не во всех медучреждениях, а только в тех, где есть необходимое оборудование. В первую очередь это КТ-аппараты, ведь именно с их помощью можно узнать, есть у человека уже пневмония или нет. Также в амбулаторных центрах подготовили процедурные кабинеты для экспресс- и ПЦР-тестов, взятия крови, а также кабинеты ЭКГ и врачей разного профиля. Если поликлиника имеет несколько корпусов, то амбулаторный центр находится в отдельном здании, если нет, то предусмотрен отдельный вход. Поток пациентов с ковидом изолируется от остальных посетителей, рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения.

Внутри амбулаторных центров работают несколько зон – для пациентов, поступивших с направлением от участковых терапевтом или на «скорой», а также для ожидающих результатов исследований. Если больным по показаниям требуется госпитализация в инфекционный госпиталь, медики вызывают спецтранспорт.

В каждом центре планируют активно использовать телемедицину. Как отметил зампредседателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов на брифинге оперативного штаба, каждой поликлинике поручили выделить отдельного специалиста для работы в этом направлении. Врач будет заниматься только телемедицинскими консультациями.

- Мы хотим снизить нагрузку и потери времени в выездах, - рассказал Николай Алимов. - Врач теряет очень много времени, пока объедет несколько больных. Телемедицина будет направлена на ведение пациента. А диагноз устанавливается при посещении человека поликлиники, либо вызова врача на дом.

Первый амбулаторный центр для пациентов с COVID-19 открылся сегодня, 1 декабря, на базе 4-й поликлиники в Ворошиловском районе Волгограда по адресу Академическая, 14. Телефон регистратуры 97-45-21.

Николай Алимов сообщил, что амбулаторные центры для пациентов с коронавирусом планируется сформировать при каждой взрослой поликлинике. Всего в регионе в 51 учреждении, в том числе в центральных районных больницах, оказывают первичную помощь пациентам.

- Порядок работы, записи, телефоны колл-центров опубликованы или в ближайшее время появятся на сайтах каждой поликлиники, - рассказал Николай Алимов. - Планируем, что амбулаторные центры будут работать в 2 смены. А дальше будем смотреть.

Добавим, что на утро 1 декабря на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 8 475 жителей Волгоградской области.