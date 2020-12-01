Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 декабря: 4 смерти, 243 заболевших и 93 пациента на ИВЛ

В волгоградских больницах около шести тысяч ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пошел девятый месяц с момента появления первого заболевшего коронавирусом в Волгограде. В первый день зимы лабораторное подтверждение диагноза получили еще 243 жителя региона. Общее же число заразившихся ковидом в Волгоградской области на сегодня – 27 тысяч 408 человек. Хотя по ежедневному приросту регион опустился на 24-е место по стране, по общему количеству инфицированных он занимает 16-ю позицию в России. И это с учетом того, что отрыв от идущей на 15-м месте соседней Саратовской области всего четыре человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 1 декабря 2020 года.

Не уменьшаются и показатели смертности. Коронавирус и его последствия унесли жизни 312 жителей региона. За последние сутки официально подтвердили смерть еще четверых волгоградцев.

Статистика. Яндекс.

На 1 декабря Камышин по числу заболевших коронавирусом догоняет Волжский, в Волгограде на сегодня 83 заразившихся. Большинству от 30 до 50 лет.

В ковидных госпиталях остаются более пяти тысяч волгоградцев с пневмонией и прочими осложнениями COVID-19 - 5822 человека. В тяжелом состоянии в реанимации 289 пациентов, из них 93 подключены к ИВЛ. На дому проходят лечение 8475 волгоградцев.

Заболевшие коронавирусом на 1 декабря есть в 21 районе Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, закрыли больничные листки в минувший понедельник всего 187 человек. В целом число вылеченных достигло 25 тысяч 776 человек. При этом данные оперштаба по выздоровевшим пациентам заметно отличаются. Разрыв уже превышает 600 человек.

Тем временем в Волгограде открывают первые центры амбулаторной помощи заболевшим коронавирусом. А в облздраве разъяснили изменения в методике начисления специальных выплат работающим с ковидом медикам.