В Волгограде многодетная мать с 3-летним сыном и 5-месячной дочкой выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от пожара

Женщина госпитализирована в больницу. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

30 ноября около пяти вечера в двухэтажном доме по улице Палласовской в Красноармейском районе Волгограда загорелась квартира. Огонь охватил 52 квадратных метра жилой площади. Заложниками ситуации оказалась многодетная семья: 35-летняя волгоградка, ее сыновья от 3 до 10 лет и 5-месячная дочь. Также в одной из комнат проживал 67-летний друг семьи.

В момент ЧП мать и маленькие дети спали. 10-летний мальчик первым обнаружил пожар, разбудил остальных и успел вывести младших братьев на улицу. Остальные оказались заложниками ситуации: выбраться через входную дверь женщина не могла и решилась на отчаянный шаг – выпрыгнуть с малышами на руках из окна второго этажа. Дети остались целы и невредимы, а вот женщина сломала бедро. Внизу их уже ждали врачи скорой помощи, пострадавшую госпитализировали в больницу. В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что огонь удалось ликвидировать лишь через час.

В сгоревшей квартире нашли тело 67-летнего мужчины. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Пребывавшего в гостях мужчину спасти не удалось, он скончался в результате отравления продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Возможно, пожар случился из-за детской шалости. Это уже установят эксперты. В настоящий момент на месте работают сотрудники следкома. Они опрашивают свидетелей.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.

Отметим, что дом 50-х года постройки, имеет деревянные перекрытия, поэтому пламя очень быстро распространилось по всей площади квартиры.