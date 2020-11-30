«Сначала война, теперь пожар. Если б не Маркиза…»: под Волгоградом кошка спасла семью беженцев из Луганска

Коты идут домой по привычке, а дома нет. Фото из личного архива семьи Скакун.

Семья, бежавшая от войны из Луганска в Волгоград, вновь оказалась на пепелище. Шесть лет назад они едва уцелели под бомбежками, а сегодня чудом спаслись на пожаре. Второй раз лишились всего. А живы благодаря кошке, которую они согрели и приютили, как когда-то приютили их.

«ОНА БУДТО СМЕРТЬ НАШУ НА СЕБЯ ВЗЯЛА»

«В понедельник утром (23 ноября, - примечание автора) к нам на дачу прибилась кошечка. Молоденькая – месяца три ей. Пожалели, накормили, пустили в дом. Назвали Маркизой. Ночью муж проснулся от того, что она топчется у него на груди и мяукает. Встал, чтобы выпустить на улицу. Но, едва открыл дверь, как дым и гарь хлынули в комнату. «Инна, мы горим!». В тот момент второй этаж дома уже полыхал», – вспоминает Инна Скакун.

Пока женщина вызывала пожарных, муж пытался заливать ведрами бушующее пламя. Правда, силы были не равными, поэтому до приезда спасателей уцелела только пристройка с баней и сараем.

Второй раз в жизни семья луганчан осталась на пепелище. Фото из личного архива семьи Скакун.

«Сгорело все, от слова совсем. Дом, вещи, машина сына. Я успела каким-то чудом вынести сумку с документами на дом и паспортом. Бросилась за ней уже в полыхающую комнату. В коридоре на печке стояла кастрюля с горячей водой, я полотенце в него окунула, на лицо накинула, и пошла нащупывать сумку. Как выбиралась, уже не помню. Помню, как стояли на снегу в тапках, в мокрых футболках и смотрели, как второй раз сгорает наша жизнь...

В реальность меня вернули кошки. Их у нас семь. Они буквально облепили нас, облизывали и грели своим теплом», - вспоминает луганчанка.

Кстати, спасшая семью Маркиза умерла через сутки после пожара.

«Она будто нашу смерть на себя взяла», - говорит женщина.

«МЫ ТОЛЬКО КУПИЛИ ЭТОТ ДОМ»

«Мы после войны только на ноги подниматься стали, - всхлипывает Инна Скакун. – Дачу почти выкупили, две недели назад оформили ее, как жилом дом, чтобы сделать прописку. Утром я должна была ехать в МФЦ. Теперь ни дома, ни документов…»

Все, что осталось от имущества луганчан. Фото из личного архива семьи Скакун.

В Волгоградскую область супруги сбежали из рвущегося Луганска с тяжелобольной мамой. Сердобольная волгоградка пустила семью пожить на дачу в СНТ «Техуглерод» Светлоярского района.

«Хозяйка сама в другом регионе живет, и просила только ухаживать за дачей. Мы обжились – курочек завели, огород посадили. Когда мама умерла, мы хотели вернуться в Луганск, но хозяйка предложила выкупить у нее дачу. Мол, вы Волгограде обжились, оставайтесь. И мы остались. Выплачивали в рассрочку. Осталось 200 тысяч погасить. Как быть теперь, не знаю. Но ведь для чего-то боженька нас оставил в живых», - еле сдерживает слезы женщина.

«В ТОТ ВЕЧЕР НА ДАЧАХ ВЫРУБИЛИ СВЕТ»

Надо сказать, что пожар в доме семьи Скакун произошел не по вине хозяев. Второй этаж, где и нашли эксперты эпицентр пожара, был не жилым. Основная версия – скачок напряжения и замыкание электропроводки на вводе в дом.

Спасительница - кошка Маркиза - пришла в семью за день до пожара, и умерла через сутки после ЧП. Фото из личного архива семьи Скакун.

«Накануне вечером у нас вырубили свет. Я позвонила в РЭС, сказали, что разбираются, и причина, мол, в нашем СНТ. Мы легли спать за полночь, а проснулись в 02.30, когда уже горел дом. Позже, эксперты МЧС нашли два обугленных провода и возле дома по соседству. Я уверена, что это из-за резкого скачка напряжения. Ждем экспертизу», - рассказывает Инна.

Женщина говорит, перебои с электроэнергией и водой у них частое явление. В октябре пробурили скважину, но сейчас из-за пожара насос вышел из строя. Остались без воды совсем.

«Люди здесь живут очень отзывчивые: нам сразу и одежду принесли, и еду на первое время. Подруга зовет у нее пережить зиму, но на кого ж я оставлю своих кур и семь кошек. Их один раз уже предали – бросают на дачах. Не могу, они нам жизнь спасли», - Инна прижимает к себе пушистую «подругу», а по щеке катится слеза.

P.S.

Семья Скакун не теряет надежду восстановить дом, поэтому очень нужны строительные материалы. А еще бытовая техника и спальные принадлежности. Юридическая помощь им также понадобится.

Если у вас остались вопросы, и вы хотите помочь пострадавшей семье, телефон Инны Скакун - +7 977-534-02-15