SKODA OCTAVIA A8: основные характеристики и комплектация

Фото: Волга-Раст.

В начале 2020 года чешский автобренд SKODA представил миру четвертое поколение своей самой популярной модели OCTAVIA. В сентябре А8 была запущена в серийную сборку на конвейерах российского завода автопроизводителя в Калуге, и сегодня новенькие лифтбеки уже красуются в дилерских автосалонах, неизменно привлекая внимание и живой интерес автолюбителей.

Конструкторы ŠKODA в очередной раз превзошли всякие ожидания поклонников марки и представили исключительно динамичный, безопасный и комфортный автомобиль, отвечающий мировому уровню и потребностям автомобилистов. Мы не будем детально останавливаться на характеристиках и комплектациях OCTAVIA, а сфокусируем внимание на интересных инновациях, которые действительно создают комфорт нового уровня.

ŠKODA OCTAVIA А8 — это все тот же практичный, функциональный и безопасный 5-дверный лифтбек с фирменным стилем. Машина сконструирована на модернизированной модульной платформе MQB(1), сохранила стандартную колесную базу 2686 мм, но стала длиннее на 19 мм (4689 мм) и шире на 15 мм (1829 мм), а клиренс увеличился почти 20 мм (159 мм). Салон теперь более просторен, появилось больше пространства для пассажиров второго ряда.

Дизайн кузова изменен незначительно, но чуть изменена геометрия, размещение и тип оптики — галогены заменены на премиальные матричные светодиоды уже в базовой комплектации, а в дорогих версиях устанавливаются еще и задние LED-фонари (2) с динамическими указателями поворотов на задней двери. Светодиодные «противотуманки» оснащены опцией подсветки поворотов.

Под капотом

В новой ŠKODA OCTAVIA А8 сохранился базовый 1.6-литровый атмосферник (110 л.с.), работающий с 5-ступенчатым МКПП или 6-ступенчатым автоматом, добавлен климатоустойчивый 140-сильный турбодвижок на 1.4 литра с 8-ступенчатым Aisin(3) и скоростной 190-сильный 2.0 TSI(4) в паре с DSG(5). Быстропрогреваемые моторы разгоняют OCTAVIA А8 до 220 км/час (разгон до «сотни» за 9 сек.) и потребляют приятные для кошелька 4.7-5.5 литра топлива.

Электроника комфорта и безопасности

Во всех автомобилях ŠKODA сегодня присутствует полный комплект электронных возможностей, которые улучшают качество вождения, комфорт и безопасность езды. Четвертое поколение OCTAVIA — не стало исключением из правил и получило:

- адаптивный круиз контроль АСС(6) с автоматической коррекцией скорости, контролем дистанции и экстренным торможением;

Фото: Волга-Раст.

- систему курсовой устойчивости ESC(7);

- систему выбора режима езды Driving Mode Select(8), которая автоматически адаптирует работу движка, трансмиссии и рулевого управления под заданные настройки;

- обзор мертвых зон Side Assist (9) с задней камерой, радарами и системой кругового обзора Area View (10)(«картинка» выводится на водительский дисплей), ассистентом перестроения;

- систему контроля дорожной разметки с многофункциональной камерой, сигнальной вибрацией рулевого колеса и опцией подруливания;

- систему контроля движения задним ходом Real Traffic Alert (11) для маневров и выезда с места парковки с мониторингом дистанции до 35 метров;

Фото: Волга-Раст.

- ассистент парковки с опцией аварийного торможения;

- парковочный автопилот с 12 УЗ-датчиками парковки в любое время суток и автоматическим подруливанием;

- двухуровневую систему бесключевого доступа KESSY (12) с дистанционным запуском двигателя и управлением дверными замками.

Система безопасности в ŠKODA OCTAVIA А8 (пять звезд по результатам краш-тестов Euro NCAP) опирается на надежные дисковые тормоза, прочный кузов из оцинкованной стали и пассивную противоаварийную систему из 9 фронтальных/боковых подушек и шторок, защиты коленей водителя и креплений Isofix (13) для детских люлек и кресел. При ДТП и срабатывании подушек безопасности, автомобиль автоматически включает маяк «ГЛОНАСС», передающий оператору данные о местоположении автомобиля. Cледует отметить, что перечисленное оборудование, рассчитано на авто более высокого класса, а на ŠKODA OCTAVIA А8 установлено уже в базовой комплектации.

Семейный автомобиль?

По своему статусу, ŠKODA OCTAVIA А8 — автомобиль гольф-класса, однако высочайший уровень оснащенности, безопасности и комфорта сделали его популярным у семей с детьми. Машина может смело претендовать на право называться «лучшим семейным автомобилем», так как имеет:

- просторный салон для пассажиров второго ряда салон;

Фото: Волга-Раст.

- комфортабельный задний диван с подголовниками, подлокотниками, ремнями и подушками безопасности;

- датчики контроля закрытия задних дверей и пристегнутых ремней;

- обогрев всех сидений +отдельная климатическая зона сзади;

- резервуар для перевозки длинномерных предметов;

- розетки и USB (14) -разъемы для подключения гаджетов;

- систему глубокой фильтрации воздуха в салоне;

- индивидуально регулируемые светодиодные плафоны первого и второго ряда.

Стоит также упомянуть современную медиасистему с 8-10 дюймовым сенсорным экраном, радиотюнером, опцией проигрывания аудиофайлов всех форматов, CD (15) -дисков и видео, возможностью подключения мобильных устройств через SmartLink(16), флеш-карт и USB-устройств, поддержкой iOS(17) (Apple) и Android(18) и голосовыми помощниками Google(19) и Siri(20). Медиасистема работает от 12 динамиков Canton(21) (600 Вт) с цифровым эквалайзером. Скучно в дороге точно не будет — каждый пассажир в салоне быстро найдет себе занятие!

Наконец, для семейного авто важен вместительный багажник! В ŠKODA OCTAVIA А8 он имеет 600 литров (1533 литра при сложенных задних сиденьях), и способен вместить большой багаж для путешествия, оборудование для пикника или спортивное снаряжение для большой семьи. Багажник бесконтактно открывается электроприводом задней двери Tip-To-Close(22), имеет гнездо под запаску, комплектуется эластичными сетками-карманами для фиксации багажа и фирменным гигиеничным резиновым ковриком.

Фото: Волга-Раст.

Комфорт салона

Дизайн салона конструкторы ŠKODA OCTAVIA А8 переработали полностью, максимально насытив его электронно-цифровыми опциями и устройствами.

Водительское место оснастили цветной цифровой панелью с виртуальными приборами и «горячими» кнопками, 10-дюймовым сенсорным дисплеем для управления большинством опций и встроенной навигацией, мультифункциональным двухспицевым рулем с 14 управляющими кнопками, современной медиасистемой с сенсорным экраном. На передней консоли находятся джойстик переключения коробки передач, компактная клавиша стояночного тормоза и индукционная площадка Phone Box (23) для мобильного телефона.

В салоне также есть фоновая подсветка (10 оттенков цвета), стеклянная крыша со шторкой и сенсорным управлением, регулируемые ортопедические сиденья с подогревом, опция тонировки стекол задних дверей, электростеклоподъемники.

Фото: Волга-Раст.

Всегда Simply Clever

Традиционные «гениальные» опции — фирменное решение конструкторов ŠKODA, полностью представлено и в новой OCTAVIA. В пакете опций Simply Clever(24), которые делают лифтбек еще более практичным и комфортным для семейной поездки, представлены:

- подсветка зоны посадки (порожков) при открытых дверях;

- отделение для солнцезащитных очков над водительским сиденьем;

- крышка-воронка для заливки воды в бачок стеклоомывателя;

- кребок для счистки льда с лупой и разметкой линейки под лючком бензобака;

- вещевой ящик под передним подлокотником;

Фото: Волга-Раст.

- отделения для стаканов Easy Open (25) и ниша для мелких предметов на переднем подлокотнике;

- вместительные двойные карманы для вещей и гаджетов в спинках передних сидений;

Фото: Волга-Раст.

- карманы для вещей, бутылок с водой, светоотражающего жилета, мусора (съемные одноразовые пакеты в контейнере) в боковых дверях;

- ниши для зонтов и щеток для одежды и обуви в торцевых панелях каждой двери;

Фото: Волга-Раст.

- съемное тягово-сцепное устройство для буксировки прицепа (до 1500 кг).

Новая ŠKODA OCTAVIA А8, несомненно, является одним из флагманов чешского бренда, которая подходит «взрослым» автолюбителям, молодежи и семьям с детьми. Машина прекрасно адаптирована к российскому климату, качеству топлива и привычному бездорожью. Лифтбек тщательно продуман конструкторами, универсален, надежен, экономичен в эксплуатации и обслуживании, что гарантирует ему высокую популярность у покупателей.

Новая OCTAVIA А8 находится в дилерском автосалоне ŠKODA «Волга-Раст-Октава» и вы можете с ней познакомиться уже сегодня.

Записаться на тест-драйв можно по тел: +7 (8442) 55 23 55.

(1) MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.

(2) LED - (англ. light-emitting diode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод.

(3) Aisin- (англ.) автоматическая коробка передач, транслитерация Айсин.

(4) TSI - (англ.) серия турбированных двигателей компании Volkswagen, транслитерация ТиЭсАЙ.

(5) DSG - (англ.) коробка прямого включения передач, транслитерация ДиСиДжи.

(6) АСС - (англ.) адаптивный круиз-контроль, транслитерация Эдэптив Круиз Контрол.

(7) ESC - (англ.) динамическая система стабилизации автомобиля.

(8) Driving Mode Select - система выбора режима движения, сокращенно DMS, транслитерация Дривинг Моде Селецт.

(9) Side Assist - (англ.) ассистент перестроения, транслитерация Сайд Ассист.

(10) Area View - (англ.) обзор зоны вокруг автомобиля, транслитерация Ареа Вэйв.

(11) Real Traffic Alert - (англ.) система контроля движения задним ходом, транслитерация риал траффик алерт.

(12) KESSY - (англ.) система бесключевого доступа автомобиля, транслитерация КЕССИ.

(13) Isofix - (англ.) один из способов крепления детского автокресла, транслитерация исофикс.

(14) USB - (англ.) универсальная последовательная шина, транслитерация Юсби.

(15) CD - (англ.) компакт-диск, транслитерация сиди.

(16) SmartLink - (англ.) транслитерация СмартЛинк.

(17) iOS (Apple) - (англ.) мобильная операционная система для смартфонов, транслитерация иос (Эппл).

(18) Android - (англ.) операционная система, транслитерация Андроид.

(19) Google - (англ.) транслитерация Гугл.

(20) Siri - (англ.) облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, транслитерация Сири.

(21) Canton - (англ.) акустические системы, транслитерация Кантон.

(22) Tip-To-Close - (англ.) транслитерация Тип-То-Клос.

(23) Phone Box- (англ.) транслитерация Пхон Бокс.

(24) Simply Clever- (англ.) транслитерация Симпл клевер.

(25) Easy Open - (англ.) транслитерация Иси Опен.

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