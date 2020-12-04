Было бы желание, а время найдется: неравнодушные сотрудники Сбербанка учат волгоградцев добрым делам

Фото: Евгения Червякова.

Чаще всего волонтерская деятельность объединяет людей, которые трудятся в разных сферах и отраслях. В этом смысле история героини нашей публикации – начальника сектора недвижимости волгоградского отделения Сбербанка Евгении Червяковой удивляет тем, что в общественно значимые проекты она вовлекла не кого-нибудь, а своих коллег.

- Когда на работе каждый из нас взаимодействует, выполняя поставленные перед ним задачи, это одно. Каждый сотрудник прикладывает максимум усилий для достижения цели, независимо от личных интересов и увлечений. У меня небольшой коллектив, и поэтому я подумала: а почему бы мне не объединить его социально значимым проектом, чтобы все получили возможность реализовать себя как личности? - рассказывает Евгения предысторию своей инициативы.

Фото: Евгения Червякова.

Начал свою деятельно отряд волонтеров Сбербанка совсем недавно – в сентябре прошлого года. Первым проектом стала уборка братской могилы памятника Великой Отечественной войны - Мемориального комплекса «Лысая гора», расположенного в Советском районе Волгограда. Чтобы коллеги Евгении, которых она привлекла к участию в проекте, осознавали, чем памятно это место, к мероприятию присоединилась историк-краевед, заведующая отделом экспозиционно-выставочных работ музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, которая рассказала о событиях середины прошлого века.

Волонтеры навели порядок на территории комплекса, благоустроили близлежащую территорию, высадили можжевельник и другие многолетние растения, пообещав взять шефство над мемориалом и вернуться сюда через год.

Фото: Евгения Червякова.

Еще одним значимым событием прошлого года для Евгении и ее команды стало участие в форуме «Добровольцы России» в Сочи, по итогам которого был реализован еще один социально значимый проект - шефство над Калачевским Центром реабилитации детей. Это и помощь в уборке территории, и сбор необходимых средств для воспитанников Центра, включая «коробки храбрости» для детворы на Новый год и к Дню защиты детей.

- В начале этого года мы поставили перед собой цель: объединить общим проектом поколения, чтобы память от старшего поколения переходила к детям, чтобы не разрывалась связь представителей разных эпох и возрастов, - делится Евгения Червякова. - К сожалению, эпидситуация внесла свои коррективы. Но нам все же удалось провести одно очень значимое мероприятие.

Фото: Евгения Червякова.

Встреча детей и ветеранов – что может быть трогательнее? Люди, прошедшие через испытания военного времени, познавшие потери и лишения, делились своими историями и отвечали на вопросы ребят. Ценность встречи для ее участников выросла с учетом того, что на нее были приглашены дети, обучающиеся в условиях инклюзии.

- И для подростков, и для старшего поколения это стало настоящим подарком, - вспоминает Евгения.

– Ребята от 7 до 16 лет общаясь с ветеранами, читали им стихи, исполняли песни.

Фото: Евгения Червякова.

Если для одних видов деятельности объявленная пандемия служит препятствием, то для других – импульсом к действию. Весной волонтеры Волгоградского отделения Сбербанка вместе с волонтерами-медиками собирали пайки, передавали их бесконтактным способом тем, кто не имел возможности выходить из дома: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Среди инициатив, которые удалось реализовать Евгении и ее команде – и спонтанные добровольческие проекты. Так, в начале весны приехавший в Волгоград цирк шапито из Челябинска оказался в безысходной ситуации: из-за пандемии представления были отложены, и возникла проблема – чем кормить животных? Учитывая, что хищники потребляют по 25 килограммов мяса в сутки, проблема стала реальной угрозой их здоровью и жизни.Волонтеры банка держали связь с творческим коллективом, помогали в сборе «гуманитарной» помощи, которая выражалась в уходе за животными и доставки им продуктов питания.

Фото: Евгения Червякова.

Заглянем в завтрашний день

А еще Евгения уверена, что волонтерская деятельность приносит тому, кто в ней занят, большую пользу: возможность самопознания, развитие себя как личности , и конечно, возможность сделать этот мир лучше.

- По статистике, каждый волонтер в среднем занимается волонтерской деятельностью максимум полчаса в день, - говорит Евгения. - Вопрос в том, чтобы правильно организовать свою работу, распределить ее, и тогда получается оптимальный для всех результат.

Среди планов на следующий 2021-й год, Евгения Червякова называет создание в Волгоградской области Сберпарка. После того, как будет утверждено место его дислокации, начнется активная работа по воплощению планов в жизнь. Тот факт, что Сбербанк в Волгограде продвигает и поддерживает экологические и социальные инициативы, шансы на реализацию проекта весьма высоки.

- Вам-то самой зачем это нужно – учитывая наличие работы, семьи и трех детей? – интересуемся мы.

Евгения на минуту задумывается:

- Хочется, чтобы мои дети не были полностью «оцифрованы», находясь в компьютерах и планшетах, чтобы они видели настоящие добрые дела, сами стремились к участию в них. Впрочем, они и сегодня участвуют во многих наших акциях.

А еще Евгения уверена, что волонтерская деятельность приносит тому, кто в ней занят, большую пользу: самопознание и развитие себя как личности и, конечно, возможность сделать этот мир лучше.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG — англ. environmental, social and corporate governance — экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта — «от экомышления — к экоповедению».

Организаторы проекта – Поволжский банк ПАО Сбербанк и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической и социальной ответственности может сделать это в нашем официальном паблике Вконтакте. Переходите по ссылке, подписывайтесь на страницу КП-Волгоград в ВК делитесь своими историями на своей странице и в комментариях к нашим постам, (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя).

Ирина Егорова