Игры разума: как прокачать свой мозг онлайн

Фото: Светлана Маковеева.

Гениями не рождаются

Наш мозг в течение всей жизни способен выстраивать новые нейронные связи вместе с приобретением полезных навыков, сохранять и в нужный момент применять полученные знания. Благодаря этому человек в любом возрасте может развиваться и менять свою жизнь к лучшему. Для стимулирования работы мозга специалисты советуют применять техники, в основе которых - преодоление шаблонов мышления и активизация скрытых ресурсов.

Тренер, эксперт в области оценки и развития компетенций Гали Новикова. Фото из личного архива.

«Хотя в мозгу нет мышечной ткани, он, как и любой другой орган, может дряхлеть, утрачивая нейронные сети, - отмечает тренер, эксперт в области оценки и развития компетенций Гали Новикова. – С помощью регулярных умственных тренировок можно добиться впечатляющих результатов: прокачать свой мозг, улучшить память, уберечь себя от болезней, вызванных слабостью ума – возрастной деменции и Альцгеймера, добиться значительных перемен в личной жизни. В моей практике есть немало подобных позитивных примеров».

Приложения для развития памяти и интеллекта

Существует большое количество инструментов и способов оттачивания интеллекта.

Особое место среди них занимают задачи и головоломки. Заниматься удобнее всего онлайн, установив понравившееся приложение на мобильном. Например, в приложении «1001 задача для счёта в уме» собраны упражнения из уникального учебника С.А. Рачинского, по которому в конце 19 века занимались крестьянские дети, успешно решая в уме вот такие задачки: «В течение февраля я прочел весь Ветхий Завет. Прочитывал я по 36 страниц в день. Сколько страниц в Ветхом Завете?»

А приложение «Математические хитрости» подскажет крутые арифметические трюки, с которыми любые расчеты становятся элементарными. Можно выполнять задания на скорость и отслеживать динамику или выбрать соревновательный режим и превратить решение примеров в захватывающий математический поединок с другим пользователем.

Большую популярность у пользователей набирают онлайн-тренажеры для мозга – приложения, содержащие комплекс занятий для развития памяти, концентрации и интеллекта. Например, в приложении NeuroNation представлены более двадцати интерактивных упражнений и персонализированных курсов, созданных в сотрудничестве с нейропсихологами.

Мобильный гейминг: развиваем soft skills

Многочисленные исследования доказывают, что геймеры отлично прокачивают свои soft skills - гибкие навыки. Для привлечения более широкой аудитории компьютерные игры специально адаптируют под смартфоны.

Фото с сайта www.shutterstock.com.

Эксперты российского АНО «Институт развития интернета» составили список полезных для мозга игр. Среди них стратегии, онлайн-арены сражений, коллекционные карточные онлайн-игры, футбольные и танковые симуляторы. Например, составители списка считают, что Dota 2 развивает стратегическое мышление и скорость реакции; Minecraft – креативность, абстрактное мышление, ориентацию на местности; FIFA 19 – логику и лидерские качества. Один из важных критериев отбора игр - безопасность для психического здоровья, в том числе, детского.

Для игр нужен мобильный интернет с хорошей скоростью. По данным Ookla, такой интернет предоставляет МегаФон. В Волгоградской области максимальная скорость передачи данных у оператора достигает 150 Мб/с: на такой «летает» любой тяжелый контент.

Комплексный подход = максимальный эффект

Результаты онлайн-тренировок будут внушительнее, если совмещать их с традиционными способами укрепления духа и тела - чтением книг, занятиями спортом, танцами, йогой, рисованием, игрой в шахматы и изучением иностранных языков.

Фото: Алексей Булатов.

«Для создания новых нейронных сетей в головном мозге очень полезно выходить из зоны комфорта – делать то, что вы никогда не делали или по-новому выполнять какое-то привычное действие, – советует Гали Новикова. – Например, тренируйте недоминантную руку, выполняя ею привычные ритуалы, такие как чистка зубов, расчесывание волос и другие; выбирайте новые маршруты на работу или учебу; смотрите видео без звука и пытайтесь по жестам понять, о чем речь; одевайтесь иногда не в своем стиле. Пробуйте, будьте любопытны и обязательно найдете то, что будет интересно и действенно именно для вас и вашего развития».