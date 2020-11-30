Олег Савченко: для развития IT-сферы нужно создать базовые условия

Олег Савченко. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже несколько лет спрос на IT-специалистов в России превышает предложение. Из-за пандемии большинство бизнес-процессов переводят в цифровой формат, так что потребность в квалифицированных кадрах вновь возросла. Очевиден дефицит кадров и среди врачей, учителей, социальных работников. Как отмечают эксперты, причина в растущих нагрузках, сложности с получением выплат и росте заболеваемости в коллективах.

- Мы оказались не готовы с точки зрения здравоохранения. Да, у нас есть большие программы, но никто не мог предположить 3 – 5 лет назад, что будет такое количество заболевших инфекционной болезнью. Я думаю, сейчас будет переоценка системы здравоохранения. И будут эти специальности с дополнительной оплатой за риски, стимулированием за то, что в таких условиях работают. Будут отдельные кафедры и увеличение учащихся, - считает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

Но если для стимулирования медиков уже имеются различные программы и выплаты, то в IT-направлении их нет. Учитывая, что около 20% всех специалистов сосредоточено в столице, обстановка в регионах усложняется.

- Мы помним, какое количество наших специалистов уехало за рубеж, удивляет мир в Силиконовой долине в Америке. В IT-сфере нужно будет открывать дополнительные места, дополнительные отделения. Но это будет потом. Сейчас главное - сделать выводы, не повторять ошибки и с честью пройти этот экзамен, - отмечает Олег Савченко.

Однако увеличение числа выпускников IT-направлений – не панацея. Получение образования занимает годы, как и получение опыта, а специалисты требуются здесь и сейчас. Цифровая сфера развивается стремительно.

- Нужно дать качественную зарплату, гарантию карьеры и гарантию работы - три составляющие. Для этого нужно создать базовые условия, чтобы подростки, дети поверили в эту мечту, а потом учащиеся, студенты уже ее осуществляли, - считает председатель парламентской комиссии.

В качестве основного варианта решения проблемы с нехваткой IT-специалистов эксперты видят сотрудничество бизнеса и сферы образования. Нужно, чтобы молодые люди вовлекались в процесс параллельно с обучением в вузе. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил поэтапно увеличивать контрольные цифры приема в вузы на соответствующие специальности, а также обеспечить подготовку IT-архитекторов. На эти цели предусмотрено финансирование в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По предварительным подсчетам, благодаря этому к 2024 году удастся увеличить число занятых в этой сфере на 50 % и в два раза увеличить спрос на отечественное программное обеспечение.