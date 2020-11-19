Энергоснабжение «под ключ»

В этом году предприятие отметило свое 25-летие. Фото: «Энергомашсервис».

Компания «Энергомашсервис» занимается производством различного электротехнического оборудования. На заводе в Волжском изготавливают все виды трансформаторных подстанций, оборудование среднего напряжения, дизельные электростанции, шкафы НКУ и автоматизации, реклоузеры, пункты коммерческого учета и многое другое. Объект можно заказать «под ключ», также специалисты выполняют пуско-наладочные и электроизмерительные работы. Заводу уже 25 лет, однако в 2018 году компания взяла новый курс на развитие.

Пользоваться услугами группы «Мой бизнес» предприятие начало с 2019 года, в основном интересы связаны с Центром инжиниринга и с Центром поддержки экспорта.

- Мы воспользовались множеством продуктов регионального Центра поддержки экспорта. Принимаем участие в выставках. В прошлом году ездили в Казахстан в составе делегации Волгоградской области, в Москве представляли индивидуальный стенд. Центр инжиниринга сделал нам сайт, который сейчас будут переводить на английский и монгольский языки, - рассказывает замдиректора по маркетингу Дарья Павлова.

- В Центре протитипирования для нас создали макет трансформаторной подстанции в масштабе. Все это идет по субсидированию, мы платили только за материалы. В общем, по максимуму пользуемся всеми возможными услугами, которые предоставляет «Мой бизнес».

В 2019 году «Энергомашсервис» заключил первый экспортный контракт с компанией «ЭСМП Интернейшнл» ХХК на поставку электрооборудования в Монголию. Предприятие изготовило мощную цеховую подстанцию для горно-обогатительного комбината. Благодаря успешному завершению этого заказа, завод вышел в тройку финалистов регионального конкурса «Экспортер года» в номинации «Высокие технологии». Сотрудничество с монгольским комбинатом продолжилось и в 2020 году.

Сейчас предприятие принимает участие в акселерационной программе «Экспортный форсаж». Вошли в нее всего десять компаний из региона. Цель проекта - повысить квалификацию специалистов, обучить механизмам, которые позволят наладить экспорт и выйти на международные рынки. Программа рассчитана на целый год. На первом этапе участникам предстоит пройти шесть обучающих модулей с лучшими федеральными тренерами и экспертами-практиками.

- Сотрудничество с центром «Мой бизнес» оказалось весьма эффективным. Во-первых, это дало выход на экспорт и заключение новых контрактов. Во-вторых, стабильность на рынке в регионе, где нашими клиентами являются ключевые компании. А в целом это выход компании на новый уровень, - отмечает Дарья Павлова. - Если раньше было невозможно вытянуть деньги из оборота на маркетинг, то сейчас, благодаря господдержке, есть возможность заниматься маркетинговыми стратегиями и инструментами, которые улучшают имидж компании. Есть и результат. Уже в 2019 году выручка компании по сравнению с предыдущим годом выросла почти вдвое. «Энергомашсервис» произвел и отгрузил более 120 различных подстанций.

В этом году предприятие продолжает держать эту высокую планку.

Все мероприятия центр «Мой бизнес» Волгоградской области реализует в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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