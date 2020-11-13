«Поколение» - больше, чем школа

В центре Волгограда появятся спорткомплекс и Центр дополнительного образования. Фото: ЧОУ СОШ «Поколение».

Из небольшой частной школы на тридцать детей ЧОУ СОШ «Поколение» за 15 лет своего существования выросла в большой образовательный комплекс, где сейчас обучается более трехсот ребят. Он включает в себя школу, детский сад, образовательный центр по подготовке к ЕГЭ и семейный клуб – это уникальная интеграция общего, дополнительного образования и спорта. На сегодняшний день бренд школы имеет три международные награды.

Фото: ЧОУ СОШ «Поколение».

- Динамика развития привела к пониманию, что нам необходимо не только масштабирование своего бизнеса, но еще и повышение качества жизни населения. Будучи некоммерческой организацией (какой является по своему статусу школа «Поколение») нам удалось создать финансово устойчивую модель, которая позволяет нам инвестировать в собственное развитие и развитие городской инфраструктуры, - рассказывает исполнительный директор Александра Сукиасян.

Так родилась идея создания проекта «Создание объектов физкультурно-спортивной и образовательной инфраструктуры на территории Центрального района Волгограда» - уникальный пример участия некоммерческой организации в строительстве социальных объектов, при этом первый в России.

Сейчас по соглашению с администрацией города на территории Образовательного комплекса «Поколение» идет строительство спортивного комплекса и Центра дополнительного образования.

- Мы активно сотрудничаем с центром «Мой бизнес», ежегодно проводим множество образовательных мероприятий. Благодаря поддержке Центра инноваций социальной сферы у нас есть возможность развиваться, учиться у лучших экспертов в области социального предпринимательства, делиться опытом с коллегами, - делится Александра Сукиасян.

Мероприятия, которые организует центр «Мой бизнес» дают возможность участвовать в федеральных конкурсах. Так, образовательный комплекс «Поколение» получил приз «Лучший социальный проект 2019 года» во Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства.

Однако ограничения по коронавирусу тяжело отразились на положении частного образования. Снизилась возможность оказания услуг, занятий и мероприятий, а переход на дистанционный формат не для всего подходит.

- Существование многих частных школ, организаций дополнительного, профессионального и высшего образования было поставлено под угрозу. Около 40% сектора частного дошкольного образования прекратило свое существование. В такой ситуации государственная поддержка была очень важна, - отмечает Александра Сукиасян.

Школа «Поколение» получила субсидию для запуска программы льготного кредитования по ставке 2% на возобновление деятельности, воспользовалась освобождением от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года. Также субсидии помогли организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

- Эти меры поддержки стали первыми важными шагами в сохранении частного образования в стране. Уровень потери отрасли был высоким. Рентабельность резко снизилась, а большую часть затрат в образовательных учреждениях составляет коммерческая аренда и фонд оплаты труда, который работодатель должен был сохранить, - подчеркивает Александра. - Господдержка позволила образовательным организациям сохранить штат сотрудников и своевременно вносить обязательные платежи.

Все мероприятия центр «Мой бизнес» Волгоградской области реализует в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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