«Ротор во втором тайме доминировал»: главный тренер волгоградцев подвел итог гостевой встречи со Спартаком

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2. Третий выезд в текущем сезоне в Москву впервые не принес сине-голубым очков. Волгоградцы пропустили первый мяч в начале встречи. С пенальти. Главный тренер «Ротора» после финального свистка матча 16-го тура РПЛ остался недоволен решением арбитров указать на 11-метровый. Эпизод с нарушением правил Давиташвили на Кокорине смотрел VAR. Но Александр Хацкевич считает, что фола не было.

- Я не удивлюсь, если этот пенальти тоже будет признан неправильным, как в первом круге, - сказал Хацкевич в эфире «Матч Премьер». - Здесь идет обоюдная борьба. В моем понимании здесь нужно давать бороться. Никто не выпрыгивал. Кто первый упал, и мы получаем пенальти.

Александр Хацкевич напомнил, что в игре первого круга между «Ротором» и «Спартаком» волгоградцы также получили в свои ворота пенальти, который потом Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным. Интересно, как будет на этот раз. Справедливо недовольство наставника сине-голубых или оно беспочвенно?

- Я не буду говорить про судью, - продолжил Хацкевич. - Но после этого мяча мы не сломались. Может быть, у тренера «Спартака» изменилось мнение о «типичной российской команде».

А это Александр Хацкевич так ответил Доменико Тедеско. Наставник «Спартака» на предматчевой пресс-конференции назвал «Ротор» «типичной российской командой». Хотя немец говорил о наличии у сине-голубых большого числа хороших футболистов и об их умении переходить от схемы с пятью защитниками в четыре оборонца. Тедеско вроде плохого ничего не имел в виду. Но Хацкевичу что-то не понравилось.

- В первом тайме мы 5 раз очень здорово выбегали в контратаки. Но не хватило этого последнего или предпоследнего паса. Во втором тайме 30 минут мы вообще не выпускали «Спартак» за центр поля. Мы доминировали во втором тайме. В эти моменты надо было дожимать. Но где-то не хватило удачи, везения, исполнения.

«Ротор» опустился на последнее место в турнирной таблице. «Спартак» делит с ЦСКА и «Зенитом» лидирующую строчку. Но по игре нельзя было сказать, что была встреча абсолютно разных по силе соперников. «Ротор» даже установил рекорд сезона по числу созданных голевых моментов – их было в игре с красно-белыми 13.

- Мы со «Спартаком» находимся на разных полюсах. Но по игре мы ни в чем не уступали. Количество голевых моментов? Статистику не обманешь. Но главное, что еще нужно это реализовать в забитые мячи.