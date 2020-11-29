В матче со «Спартаком» «Ротор» установил рекорд по созданным моментам

"Спартак" и "Ротор" старались играть красиво. Фото: ФК "Спартак-Москва".

Второй круг Российской премьер-лиги стартовал. В 16-м туре чемпионата России в Москве сыграли «Спартак» и «Ротор». Эта встреча была совсем не такой, как игра первого круга в Волгограде. Масса моментов– 32 удара по воротам на двоих. Но забивали в этот вечер только красно-белые. Они победили со счетом 2:0.

«Ротор» на «Открытии Арене» отошел от своей тактики в 3 центральных защитника. Александр Хацкевич выпустил на поле пару оборонцев Кверквелия – Гогуа. Байрыев остался на скамейке, а по флангам действовали Степанов и Макаров, который заменил дисквалифицированного Кожемякина. Доменико Тедеско от своей схемы не отходил, даже при том, что «Спартак» не мог рассчитывать на Айртона, который перебрал желтых карточек. Зобнин снова вернулся на правый фланг, слева действовал Мозес. Но большинство атак в первом тайме хозяева проводили через правый край. Оттуда и пришел гол в ворота сине-голубых. Давиташвили ударил Кокорина рукой в лицо, казалось, за пределами штрафной «Ротора». Но VAR показал, что фол был в штрафной – пенальти. С точки пострадавший Кокорин был точен. Прям как в игре в Волгограде, когда москвичи тоже получили право на 11-метровый. И точно также сине-голубые были недовольны решением назначить пенальти. В перерыве в эфире «Матч Премьер» Андрес Понсе отметил, что нарушения на Кокорине не было. Но не нужно на этом зацикливаться, а надо играть с концентрацией.

Но еще до конца первого тайма «Ротор» смело шел в атаку. Бил по воротам, но не везло. А уже после перерыва пошла очень яркая игра почти без центра поля. Какое-то время «Спартак» был прижат к своим воротам. Несколько раз в игру вступал вратарь хозяев Максименко. Но спасения Чондрича после ударов Мозеса и Понсе были куда эффектней. Кстати, во встрече вышло соперничество двух Понсе – аргентинского спартаковца и венесуэльского форварда «Ротора». Оба могли стать авторами голов: Эсекель нанес 7 ударов по воротам, Андрес четырежды угрожал воротам соперников. Но забить ни у кого из них получилось.

«Ротор» установил собственный рекорд сезона – 13 созданных голевых моментов. На один меньше было в ничейном матче с «Арсеналом». Только в завершении атак волжанам нужно прибавлять. Сине-голубые худшие в лиге по забитым мячам. Гости так и не огорчили красно-белых. Зато «Спартак» в добавленное время забил еще. Жиго замкнул подачу с углового, 2:0. Но «Ротор» вряд ли заслужил негатив в своей адрес. Команда, идущая в зоне вылета, дала бой претенденту на чемпионство.