«Для меня не имеет значения национальность убийцы»: адвокат девочки, отец которой погиб из-за ссоры в чате, признался, что у него самого армянские корни

Роман Гребенюк скончался в больнице 1 ноября Фото: Эдуард Пальгунов

Не только Волгоград, но и всю Россию продолжает волновать трагедия, разыгравшаяся в отделении «Сбербанка». Из-за ссоры в родительском чате был убит Роман Гребенюк. В этом нашумевшем деле интересы 12-летней дочери погибшего представляет известный адвокат Шота Горгадзе. По его словам, как-бы кому не хотелось увидеть в этом конфликте национальный подтекст, его здесь нет. Адвокат настойчив в этом. Он отметил, что убийцей мог быть любой человек, представитель любого народа.

- Для меня вообще не имеет никакого значения национальность убийцы, - сказал адвокат в эфире программы Владимира Соловьева. - Для меня есть потерпевшая сторона, которую я представляю, и есть преступник, у которого, на мой взгляд, нет национальности. Он может быть носителем любого генома, любой крови.

Адвокат Шота Горгадзе рассказал о случившейся трагедии в программе Владимира Соловьева. Кадр с видео на ютуб-канале "Соловьев Live".

- Шота Олегович, на тебя пыталась каким-то образом подействовать диаспора? – интересовался Владимир Соловьев. – Объяснить, как ты можешь, если у тебя у самого и грузинская кровь, и армянская?

- Слава Богу нет. Я не думаю, что армянская диаспора предпримет такие попытки. У меня у самого мама армянка. Никакого национального подтекста здесь нет и быть не может.

Шота Горгадзе рассказал, что сейчас он является представителем 12-летней дочери Романа Гребенюка. С ее мамой, как с законным представителем, он заключил соглашение «Pro bono» - то есть его юридическая помощь оказывается бесплатно. Документ на таких же условиях был подписан и с сестрой Романа Светланой.

- Увидев, что все-таки эта история из ряда вон выходящая, она не является чем-то обыденным, я решил предложить свою помощь родным Романа, - сказал Шота Горгадзе.

Однако в последствии соглашение с сестрой убитого пришлось расторгнуть. У Светланы есть свои защитники.

- Мне сестра Романа сразу сказала, что у нее есть адвокат, - рассказал Шота Горгадзе в программе Владимира Соловьева. - На встрече с адвокатом я был удивлен, почему он мне все время говорил: «Вы знаете моего руководителя». А я никак не мог идентифицировать и узнать. Потом я понял, что оказывается, председатель коллегии адвокатов является защитником Дмитрия Натарова – экс-помощника руководителя Россельхознадзора.

Накануне Центральный районный суд Волгограда признал причастным к преступлению Анну Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна, который был в банке вместо с Арсеном Мелконяном. Анна будет находиться под домашним арестом, так как у нее 2 несовершеннолетних ребенка и больная мать. А вот ее мужа взяли под стражу до 24 января 2021 года. Адвокат Шота Горгадзе отметил, что развитие действий идет «юридически в правильном направлении». Теперь он ждет различные экспертизы, после которых пройдет переквалификация уголовного дела.

- После того, как будет установлена причинно-следственная связь между смертью Романа, дело будет переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека». Это уже другое наказание – до 15 лет лишения свободы.

- И все началось с тупейшей перепалки в родительском чате! – недоумевал Владимир Соловьев.

Арсен Мелконян - главный подозреваемый по делу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, трагедия произошла из-за ссоры в родительском чате шестого класса волгоградской школы. Ученики должны были сделать тест по русскому языку в определенное время. Роман Гребенюк и Анна Мелконян не сошлись во мнении. Мужчина написал «хватит сопли жевать», после этого завязалась перепалка, а затем пошли и угрозы не только от Анны, но и ее мужа Армана. Около шести вечера 23 октября брат Анны Арсен Мелконян нанес отцу 12-летней девочки несколько ударов по голове. Спустя неделю Роман Гребенюк скончался в больнице.

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