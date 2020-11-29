Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 ноября: снова более 240 заболевших и 5 смертей

Коронавирусом в Волгоградской области 29 ноября заболели 244 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Число новых случаев коронавируса продолжает бить рекорды. Хотя сегодня прирост пациентов в Волгоградской области не максимальный. Но цифра все равно пугающая. Третий день в регионе более 240 подтвержденных случаев ковида за сутки. 29 ноября в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 244 жителей. Всего за время пандемии заразились 26 924 волгоградца, рассказали «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В России в воскресенье заболели 26 683 человек в 85 регионах. 459 пациентов умерли в стране за прошедшие сутки, в том числе 5 летальных исходов в Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 29 ноября 2020 года.

Статистика с сайта Стопкоронавирус.рф

29 ноября наибольший прирост ковидных пациентов в Волгограде - 110 заболевших. В областном центре день за днем высокое число новых случаев ковида. Сегодня в тройке антилидеров также Камышинский район и Волжский. Возраст новых пациентов сегодня разный - от малыша первого года до пенсионеров.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 29 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус в Волгоградской области, по официальным данным, унес жизни уже 305 человек. К сожалению, ежесуточно подтверждаются летальные исходы от этого злополучного вируса. 29 ноября в регионе у пяти умерших причиной гибели подтвердился COVID-19.

Уже неделю выписка из ковидных стационаров составляет более двухсот человек в день. За прошедшие сутки окончательно победили коронавирус 223 пациента. Они получили выписки по выздоровлению из инфекционных больниц, либо закрыли больничные, находясь на амбулаторном лечении. Всего с марта вылечились от вируса 25 522 жителя Волгоградской области.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 5 741 человек - 5 688 взрослых и 53 ребенка. Из них коронавирус подтвержден у 634 пациентов, сообщили в оперативном штабе.