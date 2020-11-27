«Ожидается бойня за три очка»: защитник «Ротора» предвкушает битву в матче со «Спартаком»

Фото: СК "Ротор"

Послезавтра, 29 ноября, «Ротор» в 16-м туре Российской премьер-лиги в Москве сыграет со «Спартаком». Начнется второй круг чемпионата страны. Красно-белые сейчас идут в тройке лидеров, а волгоградцы – в зоне вылета. Но сине-голубые намерены одержать в столице победу. Если у «Локомотива» на его поле взяли 3 очка, то почему бы это не сделать на арене «Спартака»? Защитник «Ротора» Олег Кожемякин уже предвкушает предстоящий матч.

- Ожидается только самая настоящая борьба и бойня за три очка, - приводит слова Кожемякина пресс-служба «Ротора».

Матч первого круга между сине-голубыми и москвичами на «Волгоград Арене» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Защитник волгоградцев надеется взять реванш.

В матче "Ротора" и "Спартака" в первом круге кипели нешуточные страсти. Фото: СК "Ротор".

- Громких заявлений, что мы разорвем «Спартак» делать не буду. Просто будем настраиваться однозначно на победу.

А где найти ключ к возможной победе над красно-белыми? Олег Кожемякин не изобрел велосипед. Как команда сыграет у своих и чужих ворот, таким и будет результат.

- Победить можно за счет атакующей игры и надежной обороны. С такими командами только так.

Настрой на игры с лидерами у команд из нижней части турнирной таблицы всегда запредельный. Это доказывает и «Ротор», который крупно никому не уступил в первом круге. Но почему нет побед над прямыми конкурентами в борьбе за выживание?

- Глупо говорить, что, условно, на «Локомотив» мы настраиваемся лучше, чем на «Урал». Если мы будем забивать свои моменты, которые создаем, то будут победы.

Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ротором» пройдет в Москве 29 ноября в 19.00 по московскому времени (20.00 по волгоградскому).