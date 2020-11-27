Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 ноября: второй день рекордный прирост новых пациентов

В Волгоградской области сегодня заболели 242 человека, 3 умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболевших COVID-19 людей становится только больше. Ежедневно публикуются пугающие цифры прироста подтвержденных случаев ковида. В Волгоградской области второй день подряд рекорды по числу новых пациентов. 27 ноября коронавирус подтвердился у 242 жителей. Всего за все время пандемии болезнь подхватили уже 26 435 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Максимальный прирост заразившихся и по всей стране, превзойден рубеж в 27 тысяч. Сегодня в России COVID-19 заразились 27 543 человека в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 27 ноября 2020 года.

Статистика ИЦК

Среди новых заболевших в пятницу волгоградцы абсолютно разного возраста. Подхватил вирус даже малыш первого года жизни. Но среди детей заболеваемость невысокая. Зато взрослое население региона заражается массово. Наибольший прирост пациентов сегодня в Волгограде. Также много с положительными тестами пациентов в Камышинском районе и Волжском. 27 ноября коронавирус подтвердился у жителей 26 городов и районов региона.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня в Волгоградской области зафиксировали 3 летальных исхода от ковида. Пациентам было от 48 до 60 лет. Список жертв непрерывно увеличивается с 19 октября - уже более месяца. Всего в регионе от коронавируса, по официальным данным, умерли 297 пациентов.

Все больше волгоградцев, к счастью, побеждают в борьбе с вирусом. За последние сутки в Волгоградской области выписки по выздоровлению получили 268 пациентов. За время пандемии выздоровели от ковида 25 054 жителя региона.

По данным оперативного штаба на утро 27 ноября, в инфекционных госпиталях лежат 5 628 человек, в том числе 44 ребенка. Коронавирус подтвержден у 641 пациента.