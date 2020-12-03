В формате онлайн: в Волгограде утвердили концепцию празднования Нового года и Рождества

Фото: пресс-служба мэрии.

Волгоград уже вовсю готовится к празднованию Нового года: города-герой украшают сотнями гирлянд, преображаются скверы и парки. Сейчас как никогда не хватает хорошего настроения и атмосферы праздника, однако из-за коронавируса часть мероприятий все же пройдет в формате онлайн. В мэрии уже утвердили концепцию. «Комсомолка» узнала, куда можно сходить всей семьей, а какие события состоятся дистанционно.

КУДА МОЖНО СХОДИТЬ ОТДОХНУТЬ

Помимо парков и скверов, где поставят нарядные елки и организуют фотозоны, волгоградцев приглашают на два спектакля в молодежный театр. Актеры подготовили сказки «Морозко» и «Снежная королева». В музтеатре покажут мюзикл «По щучьему веленью, да на новый лад», а на площадке «Волгоградконцерта» состоится новогодний концерт.

На улицах города-героя горожан поздравят волонтеры акции «Новогодний витаминный десант». Волгоградцам раздадут открытки и мандаринки. А 27 декабря у елок, установленных по городу, с поздравлениями выступит экипаж Деда Мороза и Снегурочки.

- Предполагается, что в последних числах декабря в Царицынском парке, ставшем уже популярной общественной территорией, начнет работать рождественская ремесленная ярмарка, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Так как главная задача – минимизировать скопление людей в помещениях, многие другие мероприятия также пройдут на свежем воздухе. Например, программа «Живые зимние открытки» порадует малышей на всех новогодних площадках. Ростовые куклы покажут занимательные представления и подарят подарки.

31 декабря можно встретить в пойме реки Царицы, где прогремит праздничный салют. Хотя все происходящие там события будут также транслировать онлайн.

Что касается Рождества, то 7 января в парке Царицынский и Александровском саду готовятся вечерки и колядки.

ЧТО ПРОЙДЕТ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Некоторые мероприятия состоятся в формате онлайн. Это касается танцевального челленджа «Танцующая белка». На мастер-классе «В снежном царстве, морозном государстве» горожанам покажут, как украсить дом или квартиру к празднику. А для активных и спортивных подготовили зарядку с чемпионом, а также турнир по шахматам.

- Ближе к новогодним праздникам подробная программа праздничных мероприятий будет размещена на официальном сайте администрации Волгограда, - добавили в администрации.