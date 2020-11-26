Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 ноября: рекордное число заболевших и 5 смертей

26 ноября в Волгоградской области подтвердились 239 новых случаев ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

26 ноября в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 239 жителей. Это рекорд за все время пандемии. Прирост пациентов не прекращается, от вируса уберечься почти невозможно. Всего с марта COVID-19 подхватили уже 26 193 волгоградца, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Рекордные цифры сегодня и по всей стране. В России зафиксированы 25 487 новых случаев ковида в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 26 ноября 2020 года.

Статистика с сайта Стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области за последние сутки подтвердились 5 смертей от коронавируса. За последние 4 дня такое число летальных исходов фиксируется в третий раз. Всего же жертвами пандемии в регионе, по официальным данным, стали уже 294 человека.

Справились с болезнью в области с марта 24 786 жителей. За минувшие сутки выписки из ковидных стационаров и закрытые больничные получили 262 пациента. Они выздоровели от COVID-19.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 5 611 человек, в том числе 43 ребенка. С подтвержденным коронавирусом в стационарах лечатся 637 пациентов.

В регионе продолжаются межведомственные рейды, которые проверяют, как бизнес соблюдает антиковидные требования. Полиция, чиновники и Роспотребнадзор без предупреждения заходят в кафе, магазины и другие места скапливания людей. Накануне рейд прошел в ТРЦ «Европа Сити Молл», где незаконно работала детская комната, а магазин игрушек недобросовестно выполнял меры, направленные на нераспространение коронавируса.