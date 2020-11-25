В Волгограде на афере с наркотиками попались экс-глава наркоконтроля и бывший опер

Волгоградка пожаловалась друзьям полицейским на мужа-тирана и те предложили его отправить за решетку. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Думаете, только в кино полицейские могут подбросить человеку наркотики и посадить его за это? Ошибаетесь. В Волгограде сотрудники регионального УФСБ разоблачили группу таких полицейских-махинаторов. Причем участниками аферы стали экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и его подчиненный – бывший оперуполномоченный этого же подразделения. Замешанной в этом деле оказалась и 36-летняя приятельница этих полицейских. Собственно, с нее все и началось.

- Женщина уже долгое время не ладила с супругом. Скандалы и ругань иногда заканчивались рукоприкладством: в последнее время мужчина бил жену регулярно. Как-то она пожаловалась на это своим друзьям-полицейским из наркоконтроля, а те предложили отправить его за решетку. Так созрел план, который был выгоден всем троим: волгоградка избавлялась от мужа-тирана, а полицейские повышали показатели по службе, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности этой аферы в СУ СК по региону.

В августе 2019-го стражи порядка передали знакомой сверток с наркотиками, который она подбросила в личные вещи мужа. Через пару часов после этого, в их квартиру нагрянули полицейские. На мужчину тут же завели уголовное дело. Грозило ему немало лет за решеткой. Но дело затянулось.

- Дело даже дошло до суда, однако, из-за допушенных процессуальных нарушений его вернули на дополнительное расследование, - говорят в региональном следственном управлении. – В этот момент сотрудники УФСБ и раскрыли преступный сговор.

Теперь за незаконный оборот наркотиков уголовное дело возбудили уже на 36-летнюю волгоградку. А ее друзей из наркоконтроля будут судить за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

- Расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение. В ближайшее время материалы следствия будут направлены в прокуратуру Волгоградской области, - добавляют в СУ СК по региону.