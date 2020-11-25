Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 ноября: подтвердили еще 5 смертей от COVID-19

С начала пандемии от ковида в Волгоградской области уже умерло 289 человек. Фото администрации ВО.

Сегодня, 25 ноября 2020-го, уже можно с уверенностью говорить о том, что коронавирус в Волгоградской области замедлил темпы распространения и ситуация несколько стабилизировалась. Об этом говорят цифры, которые «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Так, за последние сутки в Волгограде и области положительный диагноз COVID-19 подтвердили у 237 пациентов. Рост минимальный, благодаря чему наш регион покинул «двадцатку» самых опасных по ковиду и сегодня занял 22-ю позицию рейтинга из 85-ти субъектов РФ. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 25 ноября 2020 года.

Инфографика Яндекса.

Цифры по новым заболевшим кажутся еще пугающими, но в сравнении с ситуацией месячной давности, когда «скорая» захлебывалась от числа вызовов, а число новых больных увеличивалось, как снежный ком, то сегодня медики уже работают спокойно. В Волгограде даже стали закрывать ковидные госпитали и переводить больницы в обычный режим работы. Прирост составляет +0,9-1%. Тогда, как в целом по России прирост составляет еще +1,1%. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 23675 россиян в 85 регионах. Всего в России ковидом уже переболели более 2,1 миллиона человек. В Волгоградской области с начала пандемии коронавирусом заболели 25 тысяч 954 жителя.

А вот в смертельную статистику ковида сегодня, 22 ноября, добавили еще пять волгоградцев. Среди них трое мужчин и две женщины. Старшей было 68 лет, младшей всего 51 год. у всех имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти люди умерли еще месяц-полтора назад, на данный момент специалисты просто подтвердили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в Волгоградской области с начала пандемии умерло от COVID-19 уже 289 жителей.