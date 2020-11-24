Люди, которым небезразличен мир: две жительницы Волгограда вносят свой вклад в улучшение экологии малой родины

Фото: Екатерина Таран.

Викторию Торновую смело можно назвать человеком с активной жизненной позицией. Однажды, задумавшись над вопросами сохранения окружающей среды, она сразу же начала претворять в жизнь разные идеи, от раздельного сбора мусора до экологического просветительства. А этой осенью она вместе с мамой – Натальей Петровной занялась производством экотоваров. Семейный тандем создает красивую и качественную замену одноразовому пластику, загрязняющему природу на сотни лет. Но главной своей миссией Виктория видит просветительство: рассказывать людям, что от вклада каждого в экологию зависит состояние нашей планеты через десятки и сотни лет.

Рождение идеи

- В последние два-три года стало появляться много информации о том, какой вред планете наносят одноразовые предметы. Только пакеты, которые человек использует и выбрасывает десятками, разлагаются от 100 до 1000 лет. Губки для мытья посуды – до 200 лет, пластиковые бутылки – 450, - делится своими знаниями Виктория Торновая.

Озабоченность вопросами экологии сформировалась в конкретные посылы после того, как Виктория в феврале этого года побывала в Москве на волонтерском сборе добровольцев международной компании. Решив начать с себя, она стала относить пластиковые бутылки в контейнеры из металлической сетки в местах сбора ТКО, а также перешла на раздельный сбор мусора. Для этого дома у Виктории сортируются отдельно отходы из пластика, стекла, алюминия и жести.

Фото: Екатерина Таран.

- Отказавшись от одноразовых пакетов, я обнаружила, что в Волгограде, в общем-то, негде приобрести многоразовые пакеты и сумки. Так как мама хорошо шьет, я попросила ее сшить для меня несколько таких вещей, - вспоминает события начала текущего года наша героиня.

Фото: Екатерина Таран.

Виктория с улыбкой вспоминает, что первые многоразовые изделия были сшиты ее мамой из старой детской юбки. Созданные вещи вызвали интерес знакомых из волгоградской «эко-тусовки», и Наталья Петровна вновь села за швейную машинку.

Переход на собственные разработки

Уже после первого объявленного периода самоизоляции пришла идея не просто заниматься экологическим просвещением, но и предложить жителям Волгограда и области заменить альтернативу одноразовым предметам. Вика и Наталья Петровна закупили материалы и приступили к изготовлению. В середине октября провели фотосессию для соцсетей, и 25 октября появилась своя страничка в Инстаграме, где любой желающий может сделать заказ.

Фото: Екатерина Таран.

В линейке – и мешочки для круп, орехов, сухофруктов, представленные в нескольких размерах, и «фруктовки» с удобными затягивающимися ручками, которые можно использовать вместо фасовочных пакетов в магазине, и сумки-«шоперы» на липучке с кармашком, и авоськи-«вуальки» из органзы, и многоразовые джутовые губки для мытья посуды, и многоразовые непромокаемые бахилы из разноцветной болоньи. Цвет, отделка и размер каждого изделия могут варьироваться в зависимости от потребностей заказчика и предназначения товара.

- Недавно задумалась над многоразовой экологичной заменой ватным дискам, - рассказывает Виктория. – Фланелевые, например, очень удобны и эстетичны. Модели всех изделий мы всегда пробуем на себе, и лишь после этого решаем запускать в производство.

Фото: Екатерина Таран.

Созданием товаров занимается Наталья Петровна, Вика в производстве «на подхвате»: вяжет и вышивает. Она же занимается продвижением, работает с заказчиками, взаимодействует с эко-активистами, придумывает акции и не только.

Социальная ответственность в тренде

- Летом в Волгограде появились первые фандоматы – устройства, которые принимают пластиковую и алюминиевую тару на переработку. Те, кто приносит тару, получает скидки на некоторые товары в одном из сетевых магазинов города, - рассказывает Виктория. - Мы нашли партнеров для совместной эколого-просветительской акции. Тем, кто сдал 10 пластиковых бутылок или алюминиевых банок, мы вручаем сумочку-«фруктовку», чтобы человек мог пользоваться ею и убедиться в том, что это удобно и полезно для экологии.

Экологическая ответственность – это важно, уверена эко-активист.

- Радует, что проблемы экологии волнуют не только отдельных граждан, но и крупные компании, такие как Сбербанк, - говорит Виктория. – Мне известно, что благодаря сотрудникам банка был благоустроен мемориал на Лысой горе в Волгограде. Читала также, что при поддержке Сбербанка в Камышине высажены крымские сосны.

Второй месяц Виктория занимается делом, которое захватило ее целиком, и сейчас в планах – зарегистрироваться в качестве самозанятой, что позволит получать дополнительный доход законным способом. К слову, регистрация доступна в мобильном приложении Сбербанк Онлайн – сервис Вике показался удобным и интуитивно понятным. Девушка уверена, что в дальнейшем дело, которым она занимается по велению души, будет развиваться, в том числе и с поддержкой удобных финансовых инструментов.

Фото: Екатерина Таран.

А вопрос о мечте у Виктории Торновой не вызывает заминки:

- Очень хочется провести в Волгограде экологический фестиваль, главная цель которого – просветительская. Чтобы единомышленники могли пообщаться между собой, обсудить вопросы осознанного потребления. Чтобы люди были не только грамотными, но и ответственными потребителями и сохраняли экологию на долгие годы.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы о людях, нуждающихся в поддержке, а также об окружающей нас среде.

Организаторы проекта – Поволжский банк ПАО Сбербанк и издательский дом «Комсомольская правда».

Подробнее о том, как внедряются принципы ESG в Сбере, а также на примере реализуемых с его участием проектов, читайте в публикациях нашего проекта. А пока каждый желающий рассказать о своем опыте экологической и социальной ответственности может сделать это в нашем официальном паблике Вконтакте. Переходите по ссылке, подписывайтесь на страницу КП-Волгоград в ВК делитесь своими историями на своей странице и в комментариях к нашим постам, (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя).

Ирина Егорова