Глава Липецкой области Игорь Артамонов: Иммунизация – это лучший способ предупреждения заболеваний

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

Профилактическая акция «На прививку становись – 2020» проходит в эти дни в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов отмечает особую важность иммунопрофилактики, формирования у жителей области доверительного отношения к вакцинации. «Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний», – подчеркивает Игорь Артамонов.

На прошлой неделе все желающие могли привиться в передвижных диагностических комплексах, которые работали на 10 площадках Липецка и в районах области. Профилактические прививки против гриппа в этот период сделал 871 человек.

Перед прививкой каждый обратившийся проходит обязательный медицинский осмотр. Врач определяет наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации, измеряет температуру тела. Все лица, сделавшие прививку от гриппа, получают справку о проведенной иммунизации. Вакцинация проводится в мобильных диагностических комплексах, а также в прививочных кабинетах городских поликлиник с использованием российской вакцины «Совигрипп».

Медики напоминают, что прививка является самым действенным способом профилактики инфекционного заболевания. При этом важен фактор своевременности проведения иммунизации. Для эффективной защиты от гриппа, чтобы организм успел выработать антитела к вирусу, после вакцинации должно пройти как минимум две недели. И сейчас сделать прививку от гриппа еще не поздно.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, на 23 ноября от гриппа привито 414 984 жителя Липецкой области, из них 146 267 детей. За счет средств работодателей на предприятиях и производствах привито 36 000 человек. В целом вакцинацией охвачено 36,4% жителей региона. Всего планируется привить не менее 60% населения области. В 2019 году было иммунизировано 48,7% населения Липецкой области.