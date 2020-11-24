Скоростной интернет пришел в 54 населенных пункта Волгоградской области

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Связисты МегаФона установили более 130 базовых станций четертого поколения.

Теперь LTE позволяет жителям более комфортно пользоваться порталами госуслуг, службами доставки, онлайн-магазинами, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, играть в современные олайн-игры на скорости до 150 Мб/с.

«МегаФон продолжает закрывать «белые пятна» на карте мобильной сети, создавая максимально комфортную цифровую среду для абонентов, независимо от удаленности их проживания от областного или районного центров», - прокомментировал директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.

Сеть 4G пришла в малые населенные пункты в Чернышковском, Михайловском, Даниловском, Урюпинском, Калачевском, Котовском, Котельниковском, Палласовском, Камышинском, Ольховском, Суровикинском, Киквидзенском, Октябрьском, Новоаннинском, Старополтавском, Городищенском, Быковском, Иловлинском, Среднеахтубинском, Ленинском, Новониколаевском, Руднянском, Кумылженском, Нехаевском, Жирновском, Николаевском, Клетском и Серафимовичском районах.

В 2020 году международная компания Ookla вновь признала МегаФон оператором самого быстрого мобильного интернета в Волгоградской области – средняя скорость загрузки данных составляет 28,9 Мбит/с.